Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 25 листопада 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Ціни на латунь в Україні залишаються стабільними та вигідними для тих, хто планує її реалізацію. Така ситуація пояснюється збалансованістю попиту й пропозиції на внутрішньому ринку, а також стабільністю курсу валют.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — сплав міді і цинку, який використовується людиною вже понад 2000 років. Ще в античні часи її почали застосовувати для виготовлення монет, ювелірних виробів та декоративних предметів. Сьогодні латунь є популярним матеріалом у багатьох галузях завдяки своїй пластичності, що дозволяє виготовляти з неї як складні технічні деталі, так і витончені предмети мистецтва, зокрема музичні інструменти, такі як труби та саксофони. Її гнучкість та здатність до обробки роблять латунь ідеальним вибором для створення складних форм.

Окрім того, латунь має низку властивостей, які роблять її незамінною в різних сферах. Вона володіє високою стійкістю до корозії, тому активно використовується в будівництві, сантехніці та навіть суднобудуванні. Її природні антибактеріальні властивості також роблять латунь ідеальним матеріалом для виготовлення медичних інструментів та кухонного посуду. Латунь не лише практична, а й естетично приваблива — її золотистий або червонуватий відтінок часто використовують у дизайнерських проектах, надаючи інтер'єрам елегантності та стилю.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів економіки України, включаючи металургію. Однак, на його думку, реальні закордонні інвестиції у відбудову української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — додав експерт.

Новак також підкреслив, що для відродження металургійної галузі після завершення бойових дій буде потрібно фінансування в десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 20 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 155 до 180 грн;

Вінницька область — від 145 до 185 грн;

Волинська область — від 135 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 145 до 185 грн;

Житомирська область — від 135 до 175 грн;

Закарпатська область — від 135 до 165 грн;

Запорізька область — від 145 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 165 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 165 грн;

Львівська область — від 135 до 165 грн;

Миколаївська область — від 135 до 170 грн;

Одеська область — від 145 до 180 грн;

Полтавська область — від 135 до 180 грн;

Рівненська область — від 145 до 175 грн;

Сумська область — від 135 до 165 грн;

Тернопільська область — від 145 до 165 грн;

Харківська область — від 145 до 180 грн;

Хмельницька область — від 135 до 175 грн;

Черкаська область — від 145 до 175 грн;

Чернівецька область — від 140 до 175 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує алюміній в Україні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та мідь.