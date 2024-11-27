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Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

27 листопада 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 27 листопада 2024 року
Працівники металургійного заводу. Фото: mining.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Елементи групи чорних металів включають різні залізні сплави, такі як сталі та чавуни. Завдяки своїм унікальним властивостям, вони знаходять широке застосування у промисловості, будівництві, машинобудуванні та транспорті. Ще одна перевага чорних металів — можливість їх перероблення та отримання за це грошової винагороди.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про чорні метали

Чорні метали, такі як залізо та його сплави, використовуються для виробництва труб, рейок та будівельних конструкцій. На прокатних станах здійснюється виробництво так званого чорного прокату, такого як швелери, куточки, арматура та інше. Через високу міцність чорних металів вони широко використовуються у будівництві для створення каркасів, перегородок та перекриттів у будівлях та спорудах.

Матеріали для виробництва чорних металів одержують із залізняку за допомогою доменних печей. При температурі близько 2000 градусів руда плавиться і виділяється залізо. Існує безліч методів видобутку заліза. Крім доменного процесу, є метод прямого отримання заліза із попередньо подрібненої руди з додаванням спеціальної глини.

Основні види чорних металів включають сталь та чавун. Сталь — це сплав, що містить до 99% заліза та від 0,2 до 2% вуглецю. Для поліпшення таких характеристик, як плавкість, міцність і корозійна стійкість, сплав можуть додаватися інші метали.

Довгий час чавун вважався найміцнішим металом, доступним людині. Однак у ХІХ столітті з розвитком металургії з'явилася сталь, яка перевершує чавун за міцністю та пластичністю. Попри це, чавун, як і раніше, широко використовується в машинобудуванні, будівництві та виробництві.

Дрібнодисперсне залізо може мимоволі спалахувати на повітрі. Це відбувається через велику площу поверхні таких частинок, що збільшує кількість атомів заліза, що взаємодіють з киснем.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що війна завдала серйозного удару по металургійній промисловості України, знищивши дві третини її потужностей. 2021 року українські підприємства виробили 21 мільйон тонн чавуну, а 2023 року цей показник знизився до 6 мільйонів тонн. Істотне зниження також спостерігається у виробництві сталі.

Пендзин також наголосив, що російське вторгнення призвело до скорочення експорту української металургійної продукції.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — наголосив експерт.

Ціни на чормет в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Волинська область — від 5 до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 7 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Сумська область — від 4,5 до 6 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Харківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 7 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 4,5 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує алюміній в Україні. Ще ми зібрали ціни на золотолатунь та мідь.

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