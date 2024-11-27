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Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

27 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 27 ноября 2024 года
Работники металлургического завода. Фото: mining.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Элементы группы черных металлов включают в себя различные железные сплавы, такие как стали и чугуны. Благодаря своим уникальным свойствам они находят широкое применение в промышленности, строительстве, машиностроении и транспорте. Еще одно преимущество черных металлов — возможность их переработки и получения за это денежного вознаграждения.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в ноябре.

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Интересные факты о черных металлах

Черные металлы, такие как железо и их сплавы, используются для производства труб, реек и строительных конструкций. На прокатных станах осуществляется производство так называемого черного проката, такого как швеллеры, уголки, арматура и т.д. Из-за высокой прочности черных металлов они широко используются в строительстве для создания каркасов, перегородок и перекрытий в зданиях и сооружениях.

Материалы для производства черных металлов получают из железной руды с помощью доменных печей. При температуре около 2000 градусов руда плавится и выделяется железо. Существует множество способов добычи железа. Помимо доменного процесса, есть метод прямого получения железа из предварительно измельченной руды с добавлением специальной глины.

Основные виды черных металлов включают сталь и чугун. Сталь — это сплав, содержащий до 99% железа и от 0,2 до 2% углерода. Для улучшения таких характеристик, как плавкость, крепкость и коррозионная стойкость, в сплав могут добавлять другие металлы.

Долгое время чугун считался самым крепким металлом, доступным человеку. Однако в ХІХ веке с развитием металлургии появилась сталь, превосходящая чугун по прочности и пластичности. Несмотря на это, чугун по-прежнему широко используется в машиностроении, строительстве и производстве.

Мелкодисперсное железо может непроизвольно загораться на воздухе. Это происходит из-за большой площади поверхности таких частиц, что увеличивает количество атомов железа, взаимодействующих с кислородом.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война нанесла серьезный удар по металлургической промышленности Украины, уничтожив две трети ее мощностей. В 2021 году украинские предприятия произвели 21 миллион тонн чугуна, а в 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Существенное понижение также наблюдается в производстве стали.

Пендзин также отметил, что российское вторжение привело к сокращению экспорта украинской металлургической продукции.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область – от 4 грн до 6 грн;

Волынская область — от 5 до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 7 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Сумская область — от 4,5 до 6 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 7 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черниговская область — от 4,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.

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