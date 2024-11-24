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Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує брухт сьогодні

24 листопада 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 24 листопада 2024 року
Рулони листового алюмінію. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Наприкінці листопада ціни на алюміній в Україні залишаються стабільними та вигідними для споживачів. Це зумовлено стабільною ситуацією на міжнародному ринку, помірним попитом та оптимістичними прогнозами щодо виробництва металу в найближчій перспективі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 24 листопада.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — це один з найбільш поширених металів на Землі, і він має багато цікавих властивостей. Наприклад, алюміній є надзвичайно легким, що робить його ідеальним для використання в авіації та автомобільній промисловості. Завдяки своїй легкості він допомагає зменшити вагу транспортних засобів, що сприяє зниженню споживання пального та викидів CO2.

Цікаво, що алюміній має дуже високу корозійну стійкість, оскільки на його поверхні утворюється захисний оксидний шар, який не дає металу іржавіти. Це робить його ідеальним для використання в умовах високої вологості, таких як морські судна або будівництво у вологих кліматах. Ще одна захоплююча особливість алюмінію — він є 100% перероблювальним без втрати якості, що робить його екологічно чистим і важливим матеріалом для сталого розвитку.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що війна з Росією сильно вдарила по металургійній галузі України. У 2021 році українські підприємства виробили 21 млн тонн чавуну, але до 2023 року цей обсяг скоротився до 6 млн тонн. Аналогічне зниження спостерігалося й у виробництві сталі, що підкреслює значні економічні збитки, які були завдані одному із ключових секторів української промисловості.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав економіст.

Ціни на алюміній в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 55 до 70 грн;
  • Вінницька область — від 60 до 85 грн;
  • Волинська область — 55 до 75 грн;
  • Дніпропетровська область — від 45 до 65 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 75 грн;
  • Закарпатська область — від 45 до 75 грн;
  • Запорізька область — від 45 до 90 грн;
  • Івано-Франківська область — від 55 до 85 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;
  • Львівська область — від 45 до 75 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 65 грн;
  • Одеська область — від 45 до 65 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 65 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 65 грн;
  • Сумська область — від 45 до 60 грн;
  • Тернопільська область — від 45 до 65 грн;
  • Харківська область —  від 55 до 85 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 65 грн;
  • Черкаська область — від 50 до 75 грн;
  • Чернівецька область — від 45 до 65 грн;
  • Чернігівська область — від 55 до 70 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та мідь.

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