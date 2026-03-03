Ціни на сою — як і чому здорожчав експорт на початку 2026 року

Соя в полі й гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

На експортному ринку сої в України ціни тримаються на рівні від 437 — 447 доларів за тонну (18 791 — 19 221 гривень за тонну). Таких високих показників не було з лютого 2024 року.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

Ціни на експорт сої

Підтримку українському агроринку, як йдеться у статті, надає глобальний ринок сої. Наприклад, затримка зі збиранням та поставками сої в Бразилії через складні погодні умови, а також зростання котирувань сої в Чикаго, підвищують вартість сої в Україні на початку березня 2026 року. під впливом подальшого підвищення цін на соєву олію в США.

Що буде далі з цінами на експорт

Зміни залежать від ситуації з врожаєм у Південній Америці. Так, якщо врожай у цьому регіоні зросте, то ціни, як очікується, почнуть знижуватися. Але війна на Близькому Сході, посилення впливу геополітичних факторів у секторі нафти та посилення попиту на сою з боку Китаю можуть продовжувати підтримувати ціни на ринку соєвих бобів на високих рівнях.

Ціни на сою в Україні

Тим часом на внутрішньому ринку соєвих бобів підвищуються ціни, оскільки переробники та експортерти активно конкурують між собою. Тож ціни попиту зростали від 200 до 500 гривень за тонну залежно від регіону та потреби в сировині.

Раніше ми розповідали, що пшениця в Україні дорожчає. Так, зерно 2 класу та фуражна продукція наразі коштують від 9 600 до 10 600 гривень за тонну та від 8 800 до 10 100 гривень за тонну відповідно. Також писали про зміни у цінах на соняшник. За тонну насіння наприкінці лютого потрібно було віддати понад 30 000 гривень.