Экспорт сои рекордно подорожал — в чем причины

Экспорт сои рекордно подорожал — в чем причины

Дата публикации 3 марта 2026 06:30
Цены на экспорт сои — сколько сейчас стоит отправка тонны продукции
Соя в поле и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

На экспортном рынке сои в Украине цены держатся на уровне от 437 - 447 долларов за тонну (18 791 - 19 221 гривен за тонну). В последний раз такие высокие показатели фиксировались на экспортном рынке в феврале 2024 года.

Об этом сообщает АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Цены на экспорт сои на экспорт

Поддержку украинскому агрорынку, как говорится в статье, оказывает глобальный рынок сои. Например, задержка с уборкой и поставками сои в Бразилии из-за сложных погодных условий, а также рост котировок сои в Чикаго, повышают стоимость сои в Украине в начале марта 2026 года. под влиянием дальнейшего повышения цен на соевое масло в США.

Что будет дальше с ценами на экспорт

Изменения зависят от ситуации с урожаем в Южной Америке. Так, если урожай в этом регионе вырастет, то цены, как ожидается, начнут снижаться. Но война на Ближнем Востоке, усиление влияния геополитических факторов в секторе нефти и усиление спроса на сою со стороны Китая могут продолжать поддерживать цены на рынке соевых бобов на высоких уровнях.

Цены на сою в Украине

Тем временем на внутреннем рынке соевых бобов повышаются цены, поскольку переработчики и экспортеры активно конкурируют между собой. Поэтому цены спроса росли от 200 до 500 гривен за тонну в зависимости от региона и потребности в сырье.

Ранее мы рассказывали, что пшеница в Украине дорожает. Так, зерно 2 класса и фуражная продукция сейчас стоят от 9 600 до 10 600 гривен за тонну и от 8 800 до 10 100 гривен за тонну соответственно. Также писали об изменениях в ценах на подсолнечник. За тонну семян в конце февраля нужно было отдать более 30 000 гривен.

