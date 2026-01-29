Ціни на сою — як змінилися наприкінці січня

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Соя в Україні наприкінці січня різко додала у ціні. Подорожчанню сприяють низькі пропозиції від виробників та переробники, які відмовляються закуповувати соняшник через дороговизну.

Про це пише Ukragroconsult.

Ціни на сою в Україні

Як зазначається, закупівельні ціни від переробників на тижні зросли на 1 200 гривень за тонну, сягнувши позначки у 19 700 гривень за тонну, з доставкою на завод.

"Морози та снігопади сильно уповільнюють поставки зерна, тому переробники змушені піднімати ціни, щоб забезпечити себе шротом для кормів та експортних поставок", — йдеться у повідомленні.

Екпорт сої

За попередніми даними, в період з 1 по 24 січня з України за кордон було доставлено понад 168 000 тонн сої. Продукцію отримували:

Туреччина — понад 85 000 тонн;

Нідерланди — 27 000 тонн;

Німеччина – 17 000 тонн.

Але трейдери зазначають, що експортний попит обмежений, особливо на традиційному єгипетському ринку. Причина: країни Європеського Союзу скорочують імпорт сої. Наразі ринок перебуває під тиском низьких на ріпаковий та соєвий шрот.

Раніше ми розповідали, що відбувається з продажами фуражного ячменю. Продукцією цікавляться як внутрішні споживачі, так і трейдери. Також ми писали, скільки коштували зернові культури на початку 2026 року.