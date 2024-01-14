Ціни на брухт чорного металу в Україні 14 січня 2024 року

Виготовлення металів. Фото: Запорізька ОВА

Сплав на основі заліза у поєднанні з вуглецем або іншими елементами називається чорним металом. Його властивості, такі як міцність і стійкість до корозії, роблять цей метал невід'ємною частиною багатьох промислових секторів. Чорний метал широко використовується в будівництві, виробництві машин та інших галузях. Процес переробки чорних металів сприяє зменшенню обсягу відходів, не так шкодить довкіллю та може принести непоганий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у січні.

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Цікаві факти про чорний метал

Виробництво чорного металу датується античними часами. Стародавні цивілізації використовували чорний метал для виробництва знаряддя, інструментів, зброї та будівельних матеріалів. Значна кількість чорних металів, зокрема феромагнітні матеріали, виявляють магнітні властивості. Це робить їх ідеальними для виробництва магнітів, трансформаторів та інших електротехнічних пристроїв.

У сучасному світі, з введенням новітніх технологій, ведеться розробка нових видів чорних металів з покращеними характеристиками, такими як підвищена міцність, легкість і довговічність. Багато сучасних художників і скульпторів використовують чорний метал у своїх творах мистецтва, створюючи вражаючі скульптури та металеві композиції.

Як правильно здавати металобрухт у пункти приймання

Для тих, хто вперше вирішує здати брухт, важливо звертати увагу на деякі аспекти. Зокрема, особливу увагу слід приділити дрібним виробам, оскільки вони становлять більший інтерес для пунктів прийому металу через їхню простішу обробку та транспортування.

Габаритні конструкції можуть коштувати дешевше через складні процеси транспортування та зважування. Важливо відзначити, що вартість металобрухту може знизитися, якщо потрібно застосовувати різальне обладнання для підготовки великих конструкцій перед завантаженням у прес.

Для більш ефективної підготовки брухту до здачі рекомендується розділити його на чорні та кольорові метали, відокремити нержавіючу сталь від вуглецевої, розібрати складні вироби та очистити брухт від забруднень. Якщо здавати одразу велику кількість металобрухту, це також може підвищити його кінцеву ціну.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 3,50 грн до 5 грн,

Вінницька область — від 3 грн до 4,50 грн,

Дніпропетровська область — від 3,50 грн до 5 грн,

Житомирська область — від 3,50 грн до 5 грн,

Закарпатська область — від 2 грн до 4,50 грн,

Запорізька область — від 2 грн до 3,50 грн,

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4 грн,

Кіровоградська область — від 2,50 грн до 4 грн,

Львівська область — від 1,50 грн до 3 грн,

Миколаївська область — від 3 грн до 5,50 грн,

Одеська область — від 3,50 грн до 5 грн,

Полтавська область — від 2,50 грн до 4,50 грн,

Сумська область — від 3,50 грн до 5 грн,

Тернопільська область — від 2,50 грн до 3,50 грн,

Харківська область — від 2 грн до 4,50 грн,

Хмельницька область — від 2 грн до 3,50 грн,

Черкаська область — від 2 грн до 3,50 грн,

Чернівецька область — від 2 грн до 3 грн,

Чернігівська область — від 2 грн до 3,50 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми розповідали про те, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Крім того, ми писали про ціни на золото та латунь в Україні.