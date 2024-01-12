Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 12 січня 2024 року

Виготовлення металів. Фото: fool.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді і цинку, який має унікальні властивості, що роблять його досить популярним і дорогим материалом. Латунь знаходить широке застосування в машинобудуванні, електротехніці, сантехніці, ювелірній справі та багатьох інших галузях промисловості. Наприклад, у машинобудуванні латунь використовується виготовлення деталей і вузлів машин, а електротехніці — до створення контактів і роз'ємів. Латунь також є екологічним сплавом, який можна переробляти, використовувати повторно та заробляти на цьому гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у січні 2024 року.

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Цікаві факти про латунь

Латунь широко використовується у виробництві музичних інструментів, включаючи духові інструменти. Духові інструменти широко застосовуються в різних музичних жанрах та складах, включаючи симфонічні оркестри. Існує декілька різних сплавів латуні, що використовуються для виготовлення духових інструментів. Склад сплаву визначає характеристики звуку інструменту, такі як тембр, гучність і довговічність. Зазвичай латунь для духових інструментів містить від 65 до 85% міді. Чим більше міді у сплаві, тим яскравішим і гучнішим буде звук інструменту. Чим більше цинку в сплаві, тим темнішим і м'якшим буде звук інструменту.

Латунь — це один із найстаріших сплавів, відомих людині. Він був відомий вже у Стародавньому Єгипті та Месопотамії, де використовувався для виготовлення прикрас, посуду та зброї. У Стародавньому Римі латунь називалася оріхалк (aurichalcum), що у перекладі означає "золотомідь".

Латунь має низку переваг перед іншими металами та сплавами. Вона міцна, довговічна, стійка до корозії та легко піддається обробці. Латунь використовується для виготовлення монет, контактів, пружин, шестерень, підшипників дверей, вікон та інших архітектурних елементів.

Латунь використовується для виготовлення деяких медичних інструментів, таких як хірургічні затискачі та інструменти стоматологічної хірургії. Вона не виділяє шкідливі речовини, що важливо для медичних інструментів.

У Стародавньому Єгипті латунь використовувалася виготовлення амулетів, які, як вважалося, захищали від злих духів. Латунь часто асоціювалася з сонцем, яке в давньоєгипетській міфології було символом життя та родючості.

Як найдорожче здати латунь у пункти приймання вторсировини

Мідь і латунь є металами з подібними характеристиками, але їх відмінності стають важливими при здачі на вторинну переробку. Мідь є чистим металом, у той час як латунь є сплавом міді з іншими металами, такими як олово, цинк або марганець. Ця відмінність відбивається на ринкових цінах, де мідь зазвичай коштує дорожче за латунь.

Існує кілька методів для розрізнення міді та латуні. Мідь має характерний червоно-рожевий або коричневий відтінок, у той час як латунь має жовтуватий колір, схожий на золото. Також може бути використаний звуковий тест: удар по міді робить глухий і низький звук, тоді як удар по латуні створює більш дзвінкий звук.

Для більш точного визначення міді та латуні можна використовувати краплі соляного розчину. На міді вони видалять забруднення, тоді як у латуні утвориться білий цинковий оксид. Якщо планується здавання металобрухту на переробку, також корисним буде тест на свердління: при свердлінні мідь утворює довгу стружку, тоді як латунь дає дрібну стружку з гострими краями.

Щоб максимізувати вартість при здачі латуні на переробку, рекомендується впевнитись, що вироби не містять неметалічних компонентів, очистити їх від накипу та забруднень. Також корисно класифікувати латунь відповідно до вимог переробки металобрухту та, по можливості, розділити великі деталі на дрібніші для покращення їх придатності до переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 100 до 190 грн;

Вінницька область — від 125 до 145 грн;

Волинська область — від 70 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 130 до 150 грн;

Житомирська область — від 75 до 95 грн;

Закарпатська область — від 95 до 120 грн;

Запорізька область — від 100 до 175 грн;

Івано-Франківська область — від 100 до 185 грн;

Кіровоградська область — від 70 до 90 грн;

Львівська область — від 115 до 145 грн;

Миколаївська область — від 105 до 165 грн;

Одеська область — від 140 до 160 грн;

Полтавська область — від 145 до 165 грн;

Рівненська область — від 75 до 95 грн;

Сумська область — від 85 до 105 грн;

Тернопільська область — від 75 до 105 грн;

Харківська область — від 145 до 170 грн;

Хмельницька область — від 125 до 155 грн;

Черкаська область — від 85 до 105 грн;

Чернівецька область — від 85 до 105 грн;

Чернігівська область — від 125 до 165 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.