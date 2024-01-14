Цены на металлолом черного металла в Украине 14 января 2024 года

Изготовление металлов. Фото: Запорожская ОВА

Сплав на основе железа в сочетании с углеродом или другими элементами называется чёрным металлом. Его свойства, такие как крепкость и стойкость к коррозии, делают этот металл неотъемлемой частью многих промышленных секторов. Черный металл широко используется в строительстве, производстве машин и других отраслях. Процесс переработки черных металлов способствует уменьшению объема отходов, не так вредит окружающей среде и может принести неплохую прибыль.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в январе.

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Интересные факты о черном металле

Производство черного металла датируется античными временами. Древние цивилизации использовали черный металл для производства орудий, инструментов, оружия и строительных материалов. Значительное количество черных металлов, в частности, ферромагнитные материалы, проявляют магнитные свойства. Это делает их идеальным для производства магнитов, трансформаторов и других электротехнических устройств.

В современном мире с введением новейших технологий ведется разработка новых видов черных металлов с улучшенными характеристиками, такими как повышенная прочность, легкость и долговечность. Многие современные художники и скульпторы используют черный металл в своих произведениях искусства, создавая впечатляющие скульптуры и металлические композиции.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приемки

Для тех, кто впервые решает сдать металлолом, важно обращать внимание на некоторые аспекты. В частности, особое внимание следует уделить мелким изделиям, поскольку они представляют больший интерес для пунктов приема металла из-за их более простой обработки и транспортировки.

Габаритные конструкции могут стоить дешевле из-за сложных процессов транспортировки и взвешивания. Важно отметить, что стоимость металлолома может снизиться, если нужно применять режущее оборудование для подготовки больших конструкций перед загрузкой в пресс.

Для более эффективной подготовки лома к сдаче рекомендуется разделить его на черные и цветные металлы, отделить нержавеющую сталь от углеродистой, разобрать сложные изделия и очистить лом от загрязнений. Если сдавать сразу большое количество металлолома, это также может повысить его конечную цену.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 3,50 грн до 5 грн,

Винницкая область — от 3 грн до 4,50 грн,

Днепропетровская область — от 3,50 грн до 5 грн,

Житомирская область — от 3,50 грн до 5 грн,

Закарпатская область — от 2 грн до 4,50 грн,

Запорожская область — от 2 грн до 3,50 грн,

Ивано-Франковская область — от 2 грн до 4 грн,

Кировоградская область — от 2,50 грн до 4 грн,

Львовская область — от 1,50 грн до 3 грн,

Николаевская область — от 3 грн до 5,50 грн,

Одесская область — от 3,50 грн до 5 грн,

Полтавская область — от 2,50 грн до 4,50 грн,

Сумская область — от 3,50 грн до 5 грн,

Тернопольская область — от 2,50 грн до 3,50 грн,

Харьковская область — от 2 грн до 4,50 грн,

Хмельницкая область — от 2 грн до 3,50 грн,

Черкасская область — от 2 грн до 3,50 грн,

Черновицкая область — от 2 грн до 3 грн,

Черниговская область — от 2 грн до 3,50 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Также мы рассказывали о том, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Кроме того, мы писали о ценах на золото и латунь в Украине.