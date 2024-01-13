Ціна за 1 г золота в Україні станом на 13 січня 2024 року

Золотий зливок. Фото: dailystar.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — це найпопулярніший дорогоцінний метал, який має довгу історію використання людиною. Видобуток та використання золота почалися задовго до нашої ери. У наші дні цей метал використовується в багатьох сферах діяльності, від промисловості, до культури та релігії різних народів.

Здача золота на переробку — це не лише турбота про екологію, а й можливість заробити трохи додаткових грошей. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у січні.

Читайте також:

Цікаві факти про золото

Використання золота відбувалось задовго до нашої ери. Стародавні цивілізації, такі як єгиптяни, ацтеки, інки та інші, надавали особливого значення цьому дорогоцінному металу. Він використовувався для створення прикрас, предметів культу та символів королівської влади. Крім того, у давнину золото функціонувало як засіб обміну та у формі грошей. Маючи універсальну цінність, воно використовувалося у міжнародній торгівлі, полегшуючи обмін товарами.

У 19 столітті відбулося кілька знаменних золотих лихоманок, таких як Каліфорнійська золота лихоманка, золота Клондайкська лихоманка та інші. Каліфорнійська золота лихоманка була однією з найвідоміших золотих лихоманок в історії. Вона почалася 1848 року, коли Джеймс У. Маршалл виявив золоті самородки на річці Американ у Каліфорнії. Новина про це відкриття швидко поширилася по всьому світу, і до Каліфорнії попрямували тисячі людей у пошуках багатства.

В наш час золото зберігає свою популярність як інвестиційний актив. Інвестори купують золото з метою диверсифікації портфеля, захисту від інфляції та збереження вартості в періоди економічної нестабільності. За даними Всесвітньої ради із золота, у 2022 році у світі було вироблено 108,2 мільйона унцій золота, що є найвищим показником за останні 10 років.

Золото вирізняється серед інших металів активним застосованням у виготовленні ювелірних виробів. Кілька властивостей золота роблять його ідеальним для цієї індустрії. Насамперед, його природний блиск надає прикрасам привабливості. Крім того, золото має достатню міцність, щоб витримувати повсякденне використання. Ще однією важливою властивістю є інертність золота — воно не вступає в реакцію з більшістю хімічних речовин. Така стійкість робить його надійним та стійким до впливу поту, води та інших забруднень.

Золото є одним із найкращих провідників електрики. Його електропровідність становить 59,6 мкОм/м, що робить його другим за провідністю після срібла (62,5 мкОм/м). Золото не окислюється і не тьмяніє з часом, що робить його ідеальним матеріалом для використання в електроніці.

Як правильно здавати золото

В Україні скуповуванням золота займаються в основному ломбарди. Однак, якщо йдеться про золоті вироби з колекційною чи історичною цінністю, вигіднішим варіантом може бути розгляд можливості продажу таких предметів колекціонерам та антикварам. Це стосується золотих монет, годинників та прикрас з унікальною історією. Продукція, створена в період СРСР, також має попит серед колекціонерів завдяки своїй унікальній цінності і високому вмісту золота в сплаві.

Для здачі золота до ломбарду необхідно пред'явити документи, що підтверджують особу, це запобігає продажу вкрадених виробів. Послуги з прийому золотого брухту доступні лише повнолітнім. Під час укладання угоди клієнту видається копія документа, що підтверджує законність сдавання золота. Також клієнту надаються документи із зазначенням суми позички, процентної ставки та строків повернення із відсотками і квитанція, що необхідна викупу предметів.

Щодо самих золотих виробів, особливих вимог немає, хоча ретельне очищення від бруду може покращити точність зважування. Практично всі види золотих виробів можуть бути здані в ломбард, за винятком деяких категорій, таких як золото у формі самородків, деталей зубопротезування, відходів дорогоцінних металів, сусального золота, орденів та медалей, а також золота з лабораторних деталей та напівфабрикатів.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2458,44 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2451,06 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2433,86 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 810,48 грн/грам.

375 проба: 912,70 грн/грам.

500 проба: 1 216,93 грн/грам.

583 проба: 1 418,94 грн/грам.

585 проба: 1 423,81 грн/грам.

750 проба: 1 825,40 грн/грам.

900 проба: 2 190,47 грн/грам.

916 проба: 2 229,42 грн/грам.

958 проба: 2 331,64 грн/грам.

999 проба: 2 431,43 грн/грам.

999,9 проба: 2 433,62 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 939,47 грн/грам.

500 проба: 1 252,74 грн/грам.

583 проба: 1 491,98 грн/грам.

585 проба: 1 496,43 грн/грам.

750 проба: 1 920,24 грн/грам.

900 проба: 2 288,54 грн/грам.

916 проба: 2 369,29 грн/грам.

958 проба: 2 477,54грн/грам.

999 проба: 2 461,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.