Ціни на алюминий та кольорові метали в Україні станом на 11 січня 2024

Виплавка металу. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Переробка алюмінієвих відходів — це процес, у якому брухт цього металу перетворюються на новий продукт. Алюміній відрізняється можливістю його повторного використання, що робить його ідеальним для переробки. Вироби з цього матеріалу можуть бути створені повторно без втрати якості, що робить алюміній дуже популярним на пунктах прийому металобрухту. Тож здавання алюмінієвих відходів на переробку може стати джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у січні 2024 року.

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Цікаві факти про алюміній

Приблизно 75% всього виробленого алюмінію активно досі використовується людьми. Цей метал є найбільш підходящим для вторинної переробки. Щороку у світі переробляється приблизно 60 мільярдів алюмінієвих банок.

Алюміній має здатність витримувати значну вагу, не додаючи надмірного навантаження на конструкцію будівлі, що робить його відмінним матеріалом для застосування в хмарочосах та інших великих спорудах. Цей метал здатний підтримувати масивні скляні панелі, пропускаючи природне сонячне світло вздовж усієї структури. Алюміній активно використовується при створенні багатьох навісних стін та фасадних систем у будівництві.

Алюміній складає приблизно 75-80% компонентів сучасних літаків, включаючи винищувачі та вантажні. Цей метал ідеально підходить для авіаційної промисловості з тих самих причин, що і для автомобільної — він легкий та міцний. Маса алюмінію становить лише третину маси сталі, що дозволяє літакам перевозити більший вантаж, підвищуючи паливну ефективність, при цьому зберігаючи міцність і стійкість. Пасажирський літак "Конкорд", який протягом 27 років досягав удвічі більшої швидкості звуку, був виготовлений з алюмінію. Висока стійкість цього матеріалу до корозії також сприяє забезпеченню безпеки пасажирів та вантажів.

Протягом багатьох десятиліть алюміній був визнаний більш цінним, ніж золото та срібло. Це пов'язано з тим, що до відкриття процесів Байєра і Холла цей метал вважався вкрай рідкісним. Настільки рідкісним, що Наполеон III використовував алюмінієвий посуд та столові прилади для прийомів своїх офіційних гостей.

Алюміній є найпоширенішим металевим елементом на Землі, поступаючись лише кремнію. Приблизно 8% земної кори складається з алюмінію. Великі запаси алюмінію також знайшли на Місяці. Однак варто відзначити, що чистий алюміній не зустрічається в природі і потребує виробництва з руд.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Ціни на алюміній при здачі в пункти прийому вторинної сировини можуть змінюватись в залежності від декількох факторів, наприклад, таких як стан брухту та наявність домішок. Електротехнічні вироби з алюмінію, на зразок проводів, кабелів, розподільних щитів і реле, є найбільш цінними формами цього металу. Алюмінієві профілі також можуть приносити високий прибуток, тоді як звичайна алюмінієва стружка та банки часто оцінюються нижче.

Щоб готувати алюмінієвий брухт до здачі, рекомендується дотримуватись кількох основних принципів:

Класифікуйте алюмінієвий брухт за його типом та станом, враховуючи, що різні види алюмінію можуть мати різну вартість, що може підвищити ймовірність отримання вищої ціни.

Очищайте алюмінієвий металобрухт від включень інших металів та матеріалів. Чим чистіший алюміній, тим вища ймовірність отримати більш високу ціну при здачі.

Позбавтеся ізоляції на кабелях і проводах, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу на етапі приймання, що впливає на його оцінку. Важливо врахувати, деякі пункти прийому можуть завищувати вагу ізоляції проводів.

Видаліть сліди корозії з металу. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, ваш брухт може мати забруднення від інших матеріалів.

Розгляньте можливість здачі алюмінієвого брухту оптом, тому що багато пунктів прийому пропонують вигідніші умови саме оптовим постачальникам.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 80 грн;

Вінницька область — від 30 до 40 грн;

Волинська область — 30 до 40 грн;

Дніпропетровська область — від 30 до 40 грн;

Житомирська область — від 35 до 45 грн;

Закарпатська область — від 25 до 35 грн;

Запорізька область — від 45 до 75 грн;

Івано-Франківська область — від 25 до 35 грн;

Кіровоградська область — від 30 до 40 грн;

Львівська область — від 30 до 40 грн;

Миколаївська область — від 35 до 50 грн;

Одеська область — від 45 до 60 грн;

Полтавська область — від 30 до 40 грн;

Рівненська область — від 30 до 40 грн;

Сумська область — від 25 до 35 грн;

Тернопільська область — від 20 до 40 грн;

Харківська область — від 45 до 80 грн;

Хмельницька область — від 25 до 35 грн;

Черкаська область — від 30 до 45 грн;

Чернівецька область — від 35 до 55 грн;

Чернігівська область — від 30 до 40 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.