Ціни на брухт чорного металу в Україні 9 січня 2024 року

Виплавка сталі. Фото: msci.or

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Металургія відіграє вкрай важливу роль у розвитку сучасної цивілізації, виробляючи матеріали для будівництва, виготовлення транспортних засобів та інфраструктури. Такі метали, як сталь та чавун, використовуються в енергетиці та в побутовій техніці, забезпечуючи міцність та довговічність пристроїв. Вони також застосовуються в медичній індустрії для виготовлення інструментів та імплантатів. Метали необхідні і у військовій сфері, де вони використовуються для створення зброї та засобів захисту. Чорна металургія забезпечує основу для багатьох сфер людської діяльності.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у січні.

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Цікаві факти про метали та металургію

Сталь — матеріал, що найбільше переробляється у світі. Чи то балки для будівництва, коробчасті профілі для виробництва або листи для автомобільних панелей, більше половини всього ви робництва сталі у світі виготовляється з використанням перероблених матеріалів. Це робить її надзвичайно екологічно чистим матеріалом.

Давньо грецьке слово Metallon, означає "добувати в кар'єрі" або просто "добувати". Воно і дало назву групі матеріалів, про які йде мова, — метали.

Метали — найпоширеніший елемент таблиці Менделєєва. Зі 118 елементів, перерахованих у таблиці Менделєєва, 92 складають метали, причому літій є найлегшим, а осмій — найважчим. Осмій (символ Os) — перехідний метал, удвічі щільніший за свинець. Якщо ви заповните поштовий конверт осмієм, він важитиме понад 27кг.

Найча стіше використовувані метали — сталь, алюміній та нержавіюча сталь — плавляться при температурі щонайменше 650 °C, але металевий галій плавиться на долоні. Ртуть ще дивовижніша, оскільки вона плавиться при температурі -38°C, а це означає, що вона залишається рідкою при найхолоднішій кімнатній температурі. Протягом тривалого часу вона використовувалася в термометрах для вимірювання температури завдяки її властивостям теплового розширення при кімнатній температурі. В останні роки використання ртуті було замінено більш точними та менш токсичними синтетичними речовинами.

Наступног о разу, коли ви готуватимете з цибулею або часником, щоб видалити запах з кінчиків пальців, просто потріть ними таз з нержавіючої сталі, стіл або кухонне начиння. Молекули сірки зв'язуються із залізом та хромом, повністю видаляючи запах.

Як правильно здавати металобрухт у пункти приймання

Виробництво чорних металів відбувається на основі залізної руди. Однак обмежені запаси руди та трудомісткі процеси її видобутку та обробки роблять цей метод енерговитратним та шкідливим для навколишнього середовища.

Здавання металобрухту до пунктів прийому вторинної сировини може бути надзвичайно корисною альтернативою видобутку первинного залізняку. Шляхом переробки використаних металевих виробів можна зменшити екологічні збитки та отримати фінансову вигоду.

Для тих, хто вперше вирішує здати брухт, важливо звернути увагу на такі аспекти. Особливу увагу слід приділити невеликим деталям, оскільки вони становлять більший інтерес для пунктів прийому металу через їх простішу обробку та транспортування.

Габаритні конструкції можуть мати нижчу вартість через складні процеси транспортування та зважування. Важливо відзначити, що вартість металобрухту може знизитися, якщо потрібне застосування різального обладнання для підготовки габаритних конструкцій перед завантаженням у прес.

Для більш ефективної підготовки брухту до здачі рекомендується розділити його на чорні та кольорові метали, відокремити нержавіючу сталь від вуглецевої, розібрати складні вироби та очистити брухт від забруднень. Якщо здавати одразу великі обсяги металобрухту — це також може підвищити його кінцеву ціну.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 3 грн до 5,50 грн,

Вінницька область — від 3 грн до 4 грн,

Дніпропетровська область — від 3,50 грн до 5,50 грн,

Житомирська область — від 3 грн до 4 грн,

Закарпатська область — від 2 грн до 3,50 грн,

Запорізька область — від 2,50 грн до 3,50 грн,

Івано-Франківська область — від 2 грн до 3 грн,

Кіровоградська область — від 2 грн до 3 грн,

Львівська область — від 1,50 грн до 2 грн,

Миколаївська область — від 3 грн до 5,50 грн,

Одеська область — від 3,50 грн до 6 грн,

Полтавська область — від 2,50 грн до 4 грн,

Сумська область — від 2,50 грн до 4,50 грн,

Тернопільська область — від 2,50 грн до 3,50 грн,

Харківська область — від 2,50 грн до 5,50 грн,

Хмельницька область — від 2,50 грн до 3,50 грн,

Черкаська область — від 2 грн до 3 грн,

Чернівецька область — від 2 грн до 3 грн,

Чернігівська область — від 2,50 грн до 3,50 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.