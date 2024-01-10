Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 10 січня 2024

Виплавка металу. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь є вкрай важливим матеріалом для сучасної промисловості завдяки її унікальним властивостям. У електротехніці вона використовуэться як гарний провідник електрики. У будівництві мідь використовують для виготовлення труб, покрівельних матеріалів, водостоків та дренажних систем, через її міцність та стійкість до корозії. В автомобілебудуванні вона застосовується у радіаторах, кондиціонерах та інших компонентах завдяки своїй високій теплопровідності. Крім того, з цього металу часто виготовляють обладнання та інструменти. Зрештою, мідь знаходить застосування у виробництві ювелірних виробів, монет, предметів мистецтва та декоративних виробів. Переробка міді сприяє не лише зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище, але й може слугувати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у січні.

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Цікаві факти про мідь

Більшість міді міститься в рудах, і її необхідно виплавити або витягти з руди для забезпечення чистоти, перш ніж її можна буде використовувати. Але іноді природні хімічні реакції можуть сприяти створенню самородної міді.

Мідні артефакти розкидані на всіх історичних місцях. Крихітне шило, або загострений інструмент, датований 5100 роком до нашої ери, було поховано разом із жінкою середнього віку в стародавньому селі в Ізраїлі. У Стародавньому Єгипті люди використовували мідні сплави для виготовлення прикрас, у тому числі каблучок на пальці ніг. Дослідники також виявили в Ізраїлі масивні мідні копальні X століття до нашої ери. Можливо саме мідь була навіть першим забруднювачем довкілля, яким люди користувались ще близько 7000 років тому.

Мідь стає зеленою через реакцію окислення; тобто він втрачає електрони при контакті з водою та повітрям. Ця реакція окислення є причиною того, що вкрита міддю Статуя Свободи в США має зелений, а не оранжево-червоний колір.

Людям потрібно вживати мідь у свому раціоні. За даними Національної медичної бібліотеки США, цей метал є важливим мікроелементом, який має вирішальне значення для формування еритроцитів. На щастя, мідь можна знайти у різних продуктах, включаючи зернові, боби, картоплю та листову зелень.

Проте надто багато міді — це погано. Проковтування великої кількості металу може викликати біль у животі, блювання та жовтяницю (жовтий відтінок шкіри та білків очей, який може вказувати на неправильне функціонування печінки) у короткостроковій перспективі. Тривалий вплив може призвести до таких симптомів, як анемія, судоми та діарея, яка часто буває кривавою та може мати синій колір.

Як правильно здавати мідь

Як зазначалося раніше, мідь є цінним металом, що широко застосовується в різних галузях промисловості. Вартість міді на пунктах прийому вторинної сировини може значно змінюватись в залежності від стану, домішок, форми матеріалу, а також від конкретного пункту прийому.

Для максимізації прибутку від здачі мідного брухту рекомендується ретельно очистити мідні вироби від сторонніх матеріалів та інших металів. Лом із високим вмістом міді, такий як прокатна мідь, завжди має найвищу вартість і буде оцінюватися дорожче.

Крім того, пункти прийому із задоволенням приймають кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні труби та резервуари кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками. Однак мідні кабелі, що зазнали сильного окислення після видалення ізоляції шляхом спалювання, матимуть меншу вартість.

Ціни на брухт міді в Україні у січні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 10 січня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 220 до 250 грн;

Вінницька область — від 190 до 225 грн;

Дніпропетровська область — від 200 до 230 грн;

Житомирська область — від 150 до 170 грн;

Закарпатська область — від 150 до 175 грн;

Запорізька область — від 210 до 230 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 200 до 220 грн;

Львівська область — від 170 до 205 грн;

Миколаївська область — від 200 до 240 грн;

Одеська область — від 220 до 255 грн;

Полтавська область — від 180 до 210 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 160 до 175 грн;

Харківська область — від 210 до 250 грн;

Хмельницька область — від 190 до 210 грн;

Черкаська область — від 150 до 180 грн;

Чернівецька область — від 150 до 190 грн;

Чернігівська область — від 190 до 210 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.