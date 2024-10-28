Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на чормет — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці жовтня arrow

Ціни на чормет — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці жовтня

28 жовтня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 28 жовтня 2024 року
Виплавка металу. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на чорний метал в Україні наприкінці жовтня почали демонструвати тенденцію до зростання, що пов’язано з підвищеним попитом на вторинні сировини. Експерти зазначають, що активізація закупівель з боку металургійних підприємств та обмежена пропозиція брухту на ринку сприяють підвищенню вартості. Ця ситуація викликана не лише сезонними факторами, а й загальною економічною активністю, що зростає в переддень зимового періоду.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні наприкінці жовтня.

Читайте також:

Який чормет можна вигідніше здати на брухт

Серед чорного металу, який можна вигідно здати на брухт, особливу цінність мають сталь і чавун. Сталь, завдяки своїй універсальності та широкому використанню в промисловості, залишається найбільш затребуваним матеріалом. Зокрема, старі труби, металеві конструкції та автомобільні частини можуть принести непоганий прибуток. Оскільки попит на сталь в Україні продовжує зростати, здати брухт з цього матеріалу можна за вигідними цінами.

Також варто звернути увагу на чавун, який часто використовується в радіаторах, сантехніці та інших важких конструкціях. Чавун має хороші фізичні властивості, що робить його привабливим для переробників. Окрім цього, можна здати брухт від старої побутової техніки, яка містить сталеві або чавунні елементи. Важливо заздалегідь дізнатися про ціни у різних компаній, які займаються прийомом брухту, щоб знайти найвигіднішу пропозицію.

Яка ситуація з металургією в Україні

Як зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, обговорювати перспективи відновлення української металургійної промисловості можна лише після завершення війни та отримання гарантій безпеки. Експерт також наголосив, що в поточних умовах Україна вже почала імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав Пендзин.

Ціни на чормет в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

  • Київська область — від 4,5 грн до 7 грн;
  • Вінницька область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Дніпропетровська область — від 5,5 грн до 7 грн;
  • Житомирська область — від 4,5 грн до 7 грн;
  • Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Запорізька область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Волинська область — від 5 до 6,5 грн;
  • Івано-Франківська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Кіровоградська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Одеська область — від 4,5 грн до 7 грн;
  • Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Сумська область — від 3,5 до 6 грн;
  • Тернопільська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Харківська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницька область — від 4 грн до 7 грн;
  • Черкаська область — від 4,5 грн до 7,5 грн;
  • Чернівецька область — від 4 грн до 7 грн;
  • Чернігівська область — від 3,5 грн до 6,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та золото.

Також ми писали, що українці зазвичай не мають чіткого уявлення про різні види брухту, тому часто намагаються продавати різноманітні непотрібні вироби без попереднього сортування. Проте важливо усвідомлювати, що ціна і попит залежать від типу металу. Деякі види брухту є більш затребуваними і коштують значно дорожче.

металобрухт ціни в Україні метал вторинна переробка гроші вторсировина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк вимагає клієнта повернути 51 тис. грн — рішення суду

06:50 НБУ підвищив курс долара, євро та злотого — яка вартість

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці жовтня

06:30 Соняшник подорожчав — скільки коштує тонна зерна в жовтні

06:22 Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:10 Ліквідація МСЕК — що буде з пенсіями по інвалідності

06:01 Клієнт Ощадбанку втратив 37 тисяч після дзвінка банку — деталі

Ексклюзив

05:29 Вибори під час воєнного стану — правові нюанси від юриста

05:05 Синоптики попередили про туман — прогноз погоди на сьогодні

07:01 ПриватБанк вимагає клієнта повернути 51 тис. грн — рішення суду

06:50 НБУ підвищив курс долара, євро та злотого — яка вартість

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці жовтня

06:30 Соняшник подорожчав — скільки коштує тонна зерна в жовтні

06:22 Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:10 Ліквідація МСЕК — що буде з пенсіями по інвалідності

06:01 Клієнт Ощадбанку втратив 37 тисяч після дзвінка банку — деталі

Ексклюзив

05:29 Вибори під час воєнного стану — правові нюанси від юриста

05:05 Синоптики попередили про туман — прогноз погоди на сьогодні

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні