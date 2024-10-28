Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 28 жовтня 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

Ціни на чорний метал в Україні наприкінці жовтня почали демонструвати тенденцію до зростання, що пов’язано з підвищеним попитом на вторинні сировини. Експерти зазначають, що активізація закупівель з боку металургійних підприємств та обмежена пропозиція брухту на ринку сприяють підвищенню вартості. Ця ситуація викликана не лише сезонними факторами, а й загальною економічною активністю, що зростає в переддень зимового періоду.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні наприкінці жовтня.

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Який чормет можна вигідніше здати на брухт

Серед чорного металу, який можна вигідно здати на брухт, особливу цінність мають сталь і чавун. Сталь, завдяки своїй універсальності та широкому використанню в промисловості, залишається найбільш затребуваним матеріалом. Зокрема, старі труби, металеві конструкції та автомобільні частини можуть принести непоганий прибуток. Оскільки попит на сталь в Україні продовжує зростати, здати брухт з цього матеріалу можна за вигідними цінами.

Також варто звернути увагу на чавун, який часто використовується в радіаторах, сантехніці та інших важких конструкціях. Чавун має хороші фізичні властивості, що робить його привабливим для переробників. Окрім цього, можна здати брухт від старої побутової техніки, яка містить сталеві або чавунні елементи. Важливо заздалегідь дізнатися про ціни у різних компаній, які займаються прийомом брухту, щоб знайти найвигіднішу пропозицію.

Яка ситуація з металургією в Україні

Як зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, обговорювати перспективи відновлення української металургійної промисловості можна лише після завершення війни та отримання гарантій безпеки. Експерт також наголосив, що в поточних умовах Україна вже почала імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав Пендзин.

Ціни на чормет в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Волинська область — від 5 до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 3,5 до 6 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 7 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 7,5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 7 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та золото.

Також ми писали, що українці зазвичай не мають чіткого уявлення про різні види брухту, тому часто намагаються продавати різноманітні непотрібні вироби без попереднього сортування. Проте важливо усвідомлювати, що ціна і попит залежать від типу металу. Деякі види брухту є більш затребуваними і коштують значно дорожче.