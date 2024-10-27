Українці можуть заробити на брухті — який метал вигідніше здати

Погрузка металобрухту. Фото: УНІАН

Українці зазвичай не мають чіткого уявлення про різні види брухту, тому часто намагаються продавати різноманітні непотрібні вироби без попереднього сортування. Проте важливо усвідомлювати, що ціна і попит залежать від типу металу. Деякі види брухту є більш затребуваними і коштують значно дорожче.

Про те, який метал приймають і що можна дорожче продати, розповідають Новини Pro.

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Металеві сплави поділяються на чорні та кольорові. До чорних відносять залізо, сталь і чавун, тоді як кольорові включають латунь, алюміній, бронзу та мідь. Кольорові метали зазвичай коштують дорожче, оскільки вони мають відмінні характеристики, легкі для плавлення та більш зносостійкі.

Зазвичай підприємства приймають всі види металів для повторної переробки. Найчастіше українці продають такі побутові вироби:

Старі автомобілі та деталі транспортних засобів;

Мотоцикли;

Сільськогосподарську техніку;

Інструменти;

Кухонне приладдя;

Побутову техніку (наприклад, холодильники);

Радіатори та інші металеві предмети.

Крім того, існують критерії для прийому брухту. Перш ніж прийняти метал, оцінюється його якість, зокрема перевіряються наявність іржі, нальоту та інших забруднень. Якщо очистити виріб не вдається, його вартість буде нижчою, оскільки корозія свідчить про погану якість. Щодо кольорових металів, пункти прийому не приймають брухт, якщо він не очищений від фарби та пластику.

Який брухт можна продати дорожче

Чорний метал продають в Україні за середньою ціною 3-5 грн/кг, що є дуже низьким показником у порівнянні з вартістю кольорового брухту. Найвищу ціну на повторну переробку мають нікель, мідь та латунь. Завдяки своїм фізичним властивостям ці метали допомагають зекономити на видобутку нової сировини, оскільки їх можна повторно використовувати.

Нікель оцінюється від 150 грн за кілограм, але часто підприємства пропонують ще вищу ціну. Наприклад, компанія "ЗПСплав" купує його за 250 грн за кілограм. Важливо враховувати, що ціна на брухт залежить від сезонності, обсягів сировини та навіть регіону продажу.

Мідь оцінюється в Україні від 200 до 280 грн за кілограм, а латунь – від 150 до 170 грн. Рекомендується заздалегідь телефонувати в компанії, що займаються закупівлею металів, для отримання актуальних цін. Це допоможе знайти найвигіднішу пропозицію з доступних.

Джерелами брухту можуть бути не лише побутова техніка, а й меблі, сантехнічні вироби, навіть предмети декору. Проте важливо пам’ятати, що за продаж певних предметів можуть загрожувати серйозні наслідки. Заборонено здавати речі комунальної власності, зброю, боєприпаси, чуже майно, могильні таблички, закриті ємності, вибухонебезпечні вироби та інші небезпечні предмети.

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