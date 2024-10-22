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В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

22 жовтня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Злиток золота в руці. Фото: nerdwallet.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото — один із найцінніших металів на планеті. Його використовують як резервний актив уряди та центральні банки, а також застосовують у різноманітних секторах промисловості. Сьогодні популярність цього дорогоцінного металу продовжує зростати. Інвестори звертають на нього увагу, оскільки вартість золота стабільно зростає. Ба більше, золото вважається надійним інструментом для збереження капіталу та допомагає захистити накопичення від інфляції та економічних потрясінь.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні в жовтні.

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Цікаві факти про золото

Золото не лише надає вишуканості ювелірним прикрасам, а й упродовж століть служило універсальним засобом обміну — його використовували в ролі грошей. Перші зафіксовані приклади застосування золота цієї функції відносяться до 560 року до нашої ери. У наш час золото продовжує залишатися потрібним активом: його зберігають у вигляді злитків як уряду і фінансові установи, так і приватні інвестори.

Згідно з деякими даними, 2022 року світове виробництво золота досягло приблизно 1000 тонн. Приблизно 50% цього обсягу було спрямовано на виготовлення ювелірних виробів, 30% — на інвестиційні цілі, а 20%, що залишилися, використали в промисловості та технологічному секторі.

Крім своєї грошової та символічної цінності, золото знаходить застосування в різних областях. Його використовують в електроніці, електропроводці, стоматології, медицині, для захисту від радіації та надання склу особливого відтінку.

Золото міститься в смартфонах — у кожному пристрої може бути до 34 міліграмів цього металу. Його використовують у мікроелектричних з'єднаннях процесорів, а також в іншій мікроелектроніці, включаючи телевізори, комп'ютери та медичне обладнання завдяки його чудовій провідності електрики.

Нещодавні дослідження припускають, що золото та інші дорогоцінні метали могли потрапити на Землю із космосу. Існує теорія, що до половини земних запасів золота утворилося внаслідок падіння метеоритів на нашу планету мільйони років тому.

Як найдорожче здати золото в ломбард

Послугами ломбардів в Україні може скористатися будь-яка повнолітня особа, яка бажає отримати позику під заставу своїх золотих виробів або продати їх. Проте ціна золота в ломбардах зазвичай нижча, ніж у ювелірних магазинах, оскільки у вартість ювелірних прикрас включені як витрати на метал, так й оплата роботи майстра.

Ломбарди приймають вироби з дорогоцінним камінням, але при оцінці враховують лише вагу золота. Проба на виробі не має вирішального значення, оскільки працівники перевіряють якість металу безпосередньо на місці.

Більшість золотих виробів можна здати до ломбарду, за винятком окремих категорій: золотих самородків, елементів зубних протезів, відходів дорогоцінних металів, сусального золота, орденів та медалей, а також деталей лабораторного обладнання та напівфабрикатів для ювелірних прикрас.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не залишити її під заставу, краще повідомити про це заздалегідь, щоб отримати вигіднішу пропозицію. Також рекомендується очистити вироби від забруднень.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 555,71 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 545,04 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 520,15 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 172,21 грн/грам.

375 проба: 1 320,06 грн/грам.

500 проба: 1 760,08  грн/грам.

583 проба: 2 052,25 грн/грам.

585 проба: 2 059,29 грн/грам.

750 проба: 2 640,11  грн/грам.

900 проба: 3 168,14 грн/грам.

916 проба: 3 224,46  грн/грам.

958 проба: 3 372,30 грн/грам.

999 проба: 3 516,63  грн/грам.

999,9 проба: 3 519,80  грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

333 проба: 1 145,00 грн/грам.

375 проба: 1 358,07 грн/грам.

500 проба: 1 808,67 грн/грам.

583 проба: 2 244,13 грн/грам.

585 проба: 2 248,13 грн/грам.

750 проба: 2 825,88 грн/грам.

900 проба: 3 456,83 грн/грам.

916 проба: 3 464.71 грн/грам.

958 проба: 3 710,33 грн/грам.

999 проба: 3 721,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюмініймідь та чормет.

дорогоцінні метали ціни в Україні метал гроші золото

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