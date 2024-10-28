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Цены на чермет — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

28 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 28 октября 2024 года
Выплавка металла. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на черный металл в Украине в конце октября начали демонстрировать тенденцию роста, что связано с повышенным спросом на вторичные сырья. Эксперты отмечают, что активизация закупок со стороны металлургических предприятий и ограниченное предложение металлолома на рынке способствуют повышению стоимости. Эта ситуация вызвана не только сезонными факторами, но и растущей общей экономической активностью в преддверие зимнего периода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце октября.

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Какой чермет можно выгоднее сдать на лом

Среди черного металла, который можно выгодно сдать на металлолом, особую ценность имеют сталь и чугун. Сталь благодаря своей универсальности и широкому использованию в промышленности остается наиболее востребованным материалом. В частности, старые трубы, металлические конструкции и автомобильные части могут принести хорошую прибыль. Поскольку спрос на сталь в Украине продолжает расти, сдать металлолом из этого материала можно по выгодным ценам.

Также стоит обратить внимание на чугун, часто используемый в радиаторах, сантехнике и других тяжелых конструкциях. Чугун обладает хорошими физическими свойствами, что делает его привлекательным для переработчиков. Кроме этого, можно сдать металлолом от старой бытовой техники, содержащей стальные или чугунные элементы. Важно заранее узнать цены у разных компаний, которые занимаются приемом лома, чтобы найти самое выгодное предложение.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, обсуждать перспективы возобновления украинской металлургической промышленности можно только после завершения войны и получения гарантий безопасности. Эксперт подчеркнул, что в текущих условиях Украина уже начала импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.

Цены на чермет в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 4,5 грн до 7 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Днепропетровская область — от 5,5 грн до 7 грн;
  • Житомирская область — от 4,5 грн до 7 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Волынская область — от 5 до 6,5 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Одесская область — от 4,5 грн до 7 грн;
  • Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Сумская область — от 3,5 до 6 грн;
  • Тернопольская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 7 грн;
  • Черкасская область — от 4,5 грн до 7,5 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 7 грн;
  • Черниговская область — от 3,5 грн до 6,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и золото.

Также мы писали, что украинцы обычно не имеют ясного представления о разных видах лома, поэтому часто пытаются продавать разнообразные ненужные изделия без предварительной сортировки. Однако важно отдавать себе отчет, что цена и спрос зависят от типа металла. Некоторые виды металлолома являются более востребованными и стоят значительно дороже.

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