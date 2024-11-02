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Ціни на чормет — скільки коштує 1 кг брухту на початку листопада

2 листопада 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 2 листопада 2024 року
Обробка металу. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

На початку листопада ціни на чорний метал в Україні залишаються в основному стабільними, хоча в деяких регіонах спостерігалися незначні зміни. Причинами такої стабільності є поступове відновлення виробничих потужностей і збалансований попит на ринку, що підтримує відносну сталість цін.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні на початку листопада.

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Цікаві факти про чормет

Чорний метал, до якого належать залізо і його сплави (насамперед сталь і чавун), є основою сучасної промисловості. Його широко використовують у будівництві, машинобудуванні, виробництві побутової техніки та багатьох інших галузях. Цей метал є одним із найбільш перероблюваних матеріалів у світі, що сприяє зменшенню обсягу видобутку руди та зниженню шкідливого впливу на довкілля.

Здавати чормет на брухт краще в спеціалізовані пункти прийому, які мають ліцензію та необхідне обладнання для обробки металу. Такі підприємства пропонують кращі умови і вищу оплату, а також забезпечують екологічно безпечне зберігання та переробку матеріалу. Вибираючи офіційний пункт прийому, ви також знижуєте ризик втрат у вазі металу й отримуєте більш точну оцінку вартості вашого брухту.

Яка ситуація з металургією в Україні

Як зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, обговорювати перспективи відновлення української металургійної промисловості можна лише після завершення війни та отримання гарантій безпеки. Експерт також наголосив, що в поточних умовах Україна вже почала імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав Пендзин.

Ціни на чормет в Україні в листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

  • Київська область — від 5 грн до 7 грн;
  • Вінницька область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;
  • Житомирська область — від 4,5 грн до 7 грн;
  • Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;
  • Волинська область — від 5 до 6,5 грн;
  • Івано-Франківська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Кіровоградська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Одеська область — від 4,5 грн до 7 грн;
  • Полтавська область — від 4,5 грн до 6 грн;
  • Сумська область — від 3,5 до 5,5 грн;
  • Тернопільська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Харківська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницька область — від 4 грн до 6 грн;
  • Черкаська область — від 4,5 грн до 7 грн;
  • Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;
  • Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та золото.

Також ми писали, що українці зазвичай не мають чіткого уявлення про різні види брухту, тому часто намагаються продавати різноманітні непотрібні вироби без попереднього сортування. Проте важливо усвідомлювати, що ціна і попит залежать від типу металу. Деякі види брухту є більш затребуваними і коштують значно дорожче.

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