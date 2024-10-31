Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 31 жовтня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Bloomberg

Наприкінці жовтня ціни на латунь в Україні дещо знизилися в окремих регіонах, хоч загалом залишаються стабільними. Зменшення вартості спостерігається через скорочення попиту з боку будівельної та машинобудівної галузей, а також збільшення обсягів імпорту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні 31 жовтня.

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Як вигідно здати латунь

Щоб вигідно здати латунь на брухт, варто звернути увагу на кілька ключових моментів, які допоможуть отримати вищу ціну. По-перше, перед здачею бажано ретельно відсортувати матеріал, відокремивши латунь від інших металів, оскільки чистий брухт оцінюється значно дорожче. Найбільший попит мають сорти латуні, що не містять домішок, таких як свинець або залізо, — їх зазвичай оцінюють вище на ринку вторсировини. Також чиста латунь має менше забруднень, що позитивно впливає на ціну.

По-друге, краще здавати латунь у великих обсягах, оскільки багато приймальних пунктів надають знижки або бонуси за значні партії. Вигідно також звертатися до спеціалізованих пунктів прийому, які займаються саме кольоровими металами, адже вони зазвичай встановлюють вищі тарифи на латунь порівняно зі звичайними пунктами приймання брухту. Перевірка поточних ринкових цін у декількох пунктах також допоможе обрати найбільш вигідну пропозицію.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що війна з Росією значно вдарила по металургійному сектору України. У 2021 році вітчизняні підприємства випустили 21 мільйон тонн чавуну, але вже до 2023 року цей показник впав до 6 мільйонів тонн. Аналогічне скорочення торкнулося і виробництва сталі, що підкреслює серйозні економічні наслідки війни для одного з ключових секторів української промисловості.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на латунь в Україні у жовтні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 31 жовтня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 150 до 180 грн;

Вінницька область — від 145 до 165 грн;

Волинська область — від 155 до 170 грн;

Дніпропетровська область — від 160 до 180 грн;

Житомирська область — від 135 до 160 грн;

Закарпатська область — від 130 до 165 грн;

Запорізька область — від 165 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 130 до 160 грн;

Львівська область — від 135 до 165 грн;

Миколаївська область — від 135 до 160 грн;

Одеська область — від 145 до 170 грн;

Полтавська область — від 135 до 165 грн;

Рівненська область — від 145 до 170 грн;

Сумська область — від 135 до 165 грн;

Тернопільська область — від 140 до 165 грн;

Харківська область — від 155 до 170 грн;

Хмельницька область — від 130 до 165 грн;

Черкаська область — від 145 до 165 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та чормет.