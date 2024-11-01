Ціна за 1 грам золота в Україні станом на 1 листопада 2024 року

Зливки золота. Фото: Bloomberg

На початку листопада ціни на золото в Україні різко зросли. В середньому за останні кілька днів дорогоцінний метал подорожчав на 41,84 грн/грам. На думку аналітиків, це пов'язано з нестабільністю на світових ринках, зростанням інфляції та послабленням гривні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні на початку листопада.

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Ось кілька корисних порад для тих, хто планує продавати золото:

Оцінка вартості. Перед здачею золота важливо провести оцінку його вартості. Розгляньте можливість звернутися до кількох ювелірних магазинів або ломбардів, щоб отримати різні пропозиції. Досліджуйте поточні ціни на ринку, оскільки ціни можуть коливатися. Врахуйте вагу та пробу металу, адже це також вплине на його цінність.

Перед здачею золота важливо провести оцінку його вартості. Розгляньте можливість звернутися до кількох ювелірних магазинів або ломбардів, щоб отримати різні пропозиції. Досліджуйте поточні ціни на ринку, оскільки ціни можуть коливатися. Врахуйте вагу та пробу металу, адже це також вплине на його цінність. Чистота та стан. Стан вашого золота може суттєво вплинути на його ціну. Якщо ви маєте можливість, очистіть свої вироби, щоб підвищити їх привабливість. Врахуйте, що зношене або пошкоджене золото може бути оцінене нижче. В ідеалі, зберігайте золоті вироби в оригінальній упаковці або коробках, якщо це можливо, оскільки це може підвищити їх цінність.

Стан вашого золота може суттєво вплинути на його ціну. Якщо ви маєте можливість, очистіть свої вироби, щоб підвищити їх привабливість. Врахуйте, що зношене або пошкоджене золото може бути оцінене нижче. В ідеалі, зберігайте золоті вироби в оригінальній упаковці або коробках, якщо це можливо, оскільки це може підвищити їх цінність. Вибір місця продажу. Розгляньте різні варіанти для продажу цього дорогоцінного металу. Ви можете звернутися до ювелірних магазинів, ломбардів або спеціалізованих компаній, що займаються викупом золота. Порівняйте умови, пропозиції та репутацію компаній, щоб вибрати найкращий варіант. Якщо ви плануєте продати великі обсяги золота, можливість укладення угоди напряму з виробником може забезпечити кращу ціну.

Ціни на золото в Україні 1 листопада

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 655,55 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 644,58 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 618,99 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 205,12 грн/грам.

375 проба: 1 357,12 грн/грам.

500 проба: 1 809,50 грн/грам.

583 проба: 2 109,87 грн/грам.

585 проба: 2 117,11 грн/грам.

750 проба: 2 714,24 грн/грам.

900 проба: 3 257,09 грн/грам.

916 проба: 3 314,99 грн/грам.

958 проба: 3 466,99 грн/грам.

999 проба: 3 615,37 грн/грам.

999,9 проба: 3 618,63 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 190 грн/грам.

375 проба: 1 410 грн/грам.

500 проба: 1 875 грн/грам.

583 проба: 2 285 грн/грам.

585 проба: 2 300 грн/грам.

750 проба: 2 830 грн/грам.

900 проба: 3 360 грн/грам.

916 проба: 3 400 грн/грам.

958 проба: 3 715 грн/грам.

999 проба: 3 745 грн/грам.

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