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Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

30 жовтня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 30 жовтня 2024 року
Виробництво алюмінію. Фото: knowesg.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Здача алюмінію до пунктів приймання вторинної сировини — це сучасний та екологічно відповідальний підхід. Переробка алюмінію приносить значні переваги як для довкілля, так і для суспільства. Цей процес допомагає скоротити використання природних ресурсів та зменшити викиди парникових газів. Крім того, переробка алюмінію вигідна економічно, оскільки за цей метал можна отримати непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 30 жовтня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — третій за поширеністю елемент на Землі після кисню та кремнію, цінується за свою легкість, міцність та стійкість до корозії. Щорічно виробляється понад 60 мільйонів тонн цього металу, який знаходить широке застосування у будівництві, транспорті, пакуванні, електроніці та побутовій техніці.

Перше промислове виробництво алюмінію почалося в 1856 завдяки французькому хіміку Анрі Етьєну Сент-Клеру Девілю. Доступність алюмінію значно зросла після розробки процесу Холла-Ера, який був незалежно винайдений французьким інженером Полем Еру та американським інженером Чарльзом Мартіном Холлом у 1886 році. Масове виробництво алюмінію сприяло його широкому застосуванню у промисловості та побуті.

Алюміній втричі легший за сталь, але при цьому має високу міцність. Наприклад, у конструкції літака Boeing 747 використовується близько 60 тонн алюмінію, що становить 30% його загальної ваги. Крім того, на відміну від сталі, алюміній зберігає свою міцність за низьких температур, що робить його ідеальним матеріалом для кріогенних систем, таких як баки для зберігання рідкого гелію.

Завдяки низькій токсичності алюміній та його сполуки широко застосовуються в медицині. Алюмінієві солі, такі як гідроксид і стеарат алюмінію, часто використовуються в таблетках і капсулах як наповнювачі, покращуючи їх форму та полегшуючи виробництво. Крім того, алюміній служить адсорбентом та компонентом вакцин.

Алюміній легко піддається вторинній переробці, що потребує всього 5-10% енергії порівняно з первинною обробкою бокситів, вихідної сировини для алюмінію.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, включаючи металургію. Проте, за його словами, реальні іноземні інвестиції у відновлення української металургійної галузі можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — заявив експерт.

Він додав, що для відновлення української металургійної промисловості після війни будуть потрібні інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 70 грн;

Вінницька область — від 45 до 70 грн;

Волинська область — 50 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 75 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 45 до 70 грн;

Запорізька область — від 50 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 50 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 65 грн;

Львівська область — від 45 до 65 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 55 до 90 грн;

Полтавська область — від 45 до 65 грн;

Рівненська область — від 40 до 60 грн;

Сумська область — від 40 до 65 грн;

Тернопільська область  —  від 45 до 65 грн;

Харківська область —  від 50 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 60 грн;

Черкаська область — від 50 до 70 грн;

Чернівецька область — від 45 до 65 грн;

Чернігівська область — від 45 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на мідьчормет та золото.

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