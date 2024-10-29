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Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

29 жовтня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 29 жовтня 2024 року
Виробництво міді. Фото: worldautoforum.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Мідь відіграє важливу роль у промисловості завдяки своїм корисним властивостям. У електротехніці вона служить чудовим провідником. У будівництві цей метал використовують для виготовлення труб, покрівлі та водостоків через його міцність та стійкість до корозії. У автомобілях мідь застосовують у радіаторах та кондиціонерах завдяки її теплопровідності. Також із неї роблять інструменти, обладнання, ювелірні вироби, монети та декоративні предмети. Переробка міді допомагає знизити негативний вплив цього металу на природу та може приносити додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь покривається зеленим нальотом через процес окиснення, при якому цей метал втрачає електрони при взаємодії з водою та киснем з повітря. Згодом на поверхні утворюється патина — шар мідних солей, що надає міді характерного зеленого відтінку. Саме завдяки цьому процесу Статуя Свободи в США, що спочатку мала помаранчево-червоний колір міді, згодом набула свого відомого зеленого відтінку.

Крім золота, мідь — єдиний метал у таблиці Менделєєва, який має колір, що відмінний від сірого або сріблястого. Забарвлення металів залежить кількості вільних електронів на зовнішній оболонці атомів. У міді та золота на зовнішньому рівні є по одному вільному електрону, що дозволяє їм поглинати та відбивати світло особливим чином, надаючи цим металам їх характерні відтінки.

У 1977 році НАСА відправило до космосу "Золоті платівки Вояджера" — два грамофонні диски з позолоченої міді, що містять зображення та звуки із Землі. На них записано 115 зображень, вітання 55 мовами та звуки природи, включаючи дощ, грім, шум хвиль, спів птахів та голоси китів. Ці платівки створені передачі інформації про нашу планету інопланетним цивілізаціям чи майбутнім дослідникам космосу. Диски розроблені так, щоб зберігати дані протягом мільярда років, що, ймовірно, перевищить термін існування людства.

Статуя Свободи США покрита мідним шаром, мідь для якого видобували на норвезьких рудниках, а обробкою займалися французькі майстри. Товщина цього шару становить лише 2,4 міліметра. Згодом на поверхні міді виникло зелене патинове покриття, яке з 1886 року захищає статую від корозії.

Феєрверки створюються з використанням солей металів, які при горінні надають різні кольори залежно від типу солей, що використовуються. Наприклад, солі хлориду міді створюють яскраво-блакитне свічення.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що наразі єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу в Україні, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він підкреслив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів знаходяться на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також зазначив, що експорт металургійної продукції наразі обмежується українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 29 жовтня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

Київська область — від 230 до 290 грн;

Вінницька область — від 220 до 290 грн;

Дніпропетровська область — від 210 до 255 грн;

Житомирська область — від 210 до 240 грн;

Закарпатська область — від 200 до 285 грн;

Запорізька область — від 225 до 295 грн;

Івано-Франківська область — від 225 до 280 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 285 грн;

Львівська область — від 195 до 255 грн;

Миколаївська область — від 245 до 300 грн;

Одеська область — від 260 до 295 грн;

Полтавська область — від 255 до 285 грн;

Сумська область — від 235 до 260 грн;

Тернопільська область — від 225 до 255 грн;

Харківська область — від 265 до 320 грн;

Хмельницька область — від 250 до 290 грн;

Черкаська область — від 245 до 275 грн;

Чернівецька область — від 245 до 280 грн;

Чернігівська область — від 240 до 265 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюмінійчормет та золото.

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