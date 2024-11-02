Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 2 ноября 2024 года

Обработка металлов. Фото: Bloomberg

В начале ноября цены на черный металл в Украине остаются, в основном, стабильными, хотя в некоторых регионах наблюдались незначительные изменения. Причинами такой стабильности есть постепенное восстановление производственных мощностей и сбалансированный спрос на рынке, что поддерживает относительное постоянство цен.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в начале ноября.

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Интересные факты о чермете

Черный металл, к которому относятся железо и его сплавы (прежде всего сталь и чугун), являются основой современной промышленности. Его широко используют в строительстве, машиностроении, производстве бытовой техники и многих других отраслях. Этот металл является одним из наиболее перерабатываемых материалов в мире, что способствует уменьшению объема добычи руды и снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Сдавать чермет на металлолом лучше в специализированные пункты приема, имеющие лицензию и необходимое оборудование для обработки металла. Такие предприятия предлагают лучшие условия и более высокую оплату, а также обеспечивают экологически безопасное хранение и переработку материала. Выбирая официальный пункт приема, вы также снижаете риск потерь в весе металла и получаете более точную оценку стоимости лома.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, обсуждать перспективы возобновления украинской металлургической промышленности можно только после завершения войны и получения гарантий безопасности. Эксперт подчеркнул, что в текущих условиях Украина уже начала импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.

Цены на чермет в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;

Волынская область — от 5 до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Сумская область — от 3,5 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и золото.

Также мы писали, что украинцы обычно не имеют ясного представления о разных видах лома, поэтому часто пытаются продавать разнообразные ненужные изделия без предварительной сортировки. Однако важно отдавать себе отчет, что цена и спрос зависят от типа металла. Некоторые виды лома являются более востребованными и стоят значительно дороже.