Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 29 листопада 2024 року

Виробництво металу. Фото: eurometal.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній можна знайти всюди навколо нас. Цей метал є в банках для напоїв, формах для випічки, фользі, упаковці та багатьох інших виробів. Однак рідко хтось замислюється, що алюміній є практично ідеальним матеріалом для ресайклінгу, тому що його можна переробляти нескінченну кількість разів. При цьому перероблений алюміній повністю зберігає властивості первинного матеріалу та підходить для виробництва нових виробів без втрати якості. Крім того, здавання алюмінію на переробку може стати джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 29 листопада.

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Цікаві факти про алюміній

Алюмінієві деталі важать лише третину від сталевих, маючи щільність 2,7 г/см³. Невелика вага полегшує як процес виробництва, так і роботу з цим матеріалом на будмайданчиках. Крім того, легкість алюмінію скорочує енерговитрати під час його транспортування, що робить цей матеріал не лише універсальним, а й економічно вигідним.

Одними з перших відомих випадків застосування алюмінію можна вважати використання галунів у Стародавній Греції кілька тисяч років тому. Ці сполуки, що містять алюміній, застосовувалися для фарбування тканин. Однак промислове виробництво алюмінію у вигляді металу стало можливим лише наприкінці XIX століття завдяки винаходу процесу Холла-Еру.

Алюмінієві сплави зазвичай використовуються для поліпшення властивостей алюмінію в конкретних інженерних конструкціях та компонентах, де важлива легка вага або корозійна стійкість. Найбільш поширеними елементами, що використовуються в алюмінієвих сплавах, є магній, кремній, марганець, цинк та мідь.

Алюмінієві банки на сміттєзвалищі можуть розкладатися протягом неймовірних 200 років. Це ще одна причина, чому так важливо переробляти алюмінієвий брухт.

Переробка алюмінію дозволяє скоротити витрати енергії на 95% порівняно з виробництвом із бокситової руди. Наприклад, енергії, заощадженої під час переробки однієї алюмінієвої банки, вистачає, щоб забезпечити роботу телевізора на три дні.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин підкреслив, що війна з Росією завдала серйозного удару по металургійній галузі України. У 2021 році обсяг виробництва чавуну на українських підприємствах становив 21 млн тонн, але до 2023 року він скоротився до 6 млн тонн. Схожа динаміка спостерігається та у виробництві сталі, що свідчить про значні економічні втрати одного з ключових секторів промисловості країни.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав економіст.

Ціни на алюміній в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 75 грн;

Вінницька область — від 60 до 75 грн;

Волинська область — 55 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 65 грн;

Житомирська область — від 40 до 65 грн;

Закарпатська область — від 45 до 70 грн;

Запорізька область — від 45 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 55 до 85 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 65 грн;

Львівська область — від 45 до 80 грн;

Миколаївська область — від 40 до 75 грн;

Одеська область — від 45 до 65 грн;

Полтавська область — від 45 до 65 грн;

Рівненська область — від 45 до 70 грн;

Сумська область — від 40 до 65 грн;

Тернопільська область — від 45 до 65 грн;

Харківська область — від 50 до 80 грн;

Хмельницька область — від 40 до 65 грн;

Черкаська область — від 50 до 75 грн;

Чернівецька область — від 45 до 65 грн;

Чернігівська область — від 45 до 70 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує мідь в Україні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та чормет.