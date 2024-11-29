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Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

29 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 29 ноября 2024 года
Производство металла. Фото: eurometal.net
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Алюминий можно обнаружить везде вокруг нас. Этот металл присутствует в банках для напитков, формах для выпечки, фольге, упаковке и многих других изделий. Однако редко кто-то задумывается, что алюминий является практически идеальным материалом для ресайклинга, потому что его можно перерабатывать бесконечное количество раз. При этом переработанный алюминий полностью сохраняет свойства первоначального материала и подходит для производства новых изделий без потери качества. Кроме того, сдача алюминия на переработку может стать источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 29 ноября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминиевые детали весят всего треть от стальных, имея плотность 2,7 г/см³. Небольшой вес облегчает как процесс производства, так и работу с этим материалом на стройплощадках. Кроме того, легкость алюминия сокращает энергозатраты при его транспортировке, что делает этот материал не только универсальным, но и экономически выгодным.

Одними из первых известных случаев применения алюминия можно считать использование квасцов в Древней Греции несколько тысяч лет назад. Эти соединения, содержащие алюминий, применялись для окрашивания тканей. Однако промышленное производство алюминия в виде металла стало возможно лишь в конце XIX века благодаря изобретению процесса Холла-Эру.

Алюминиевые сплавы обычно используются для улучшения свойств алюминия в конкретных инженерных конструкциях и компонентах, где важен легкий вес или коррозионная стойкость. Наиболее распространенными элементами, используемыми в алюминиевых сплавах, являются магний, кремний, марганец, цинк и медь.

Алюминиевые банки на свалке могут разлагаться в течение невероятных 200 лет. Это еще одна причина, почему так важно переделывать алюминиевый лом.

Переработка алюминия позволяет сократить расход энергии на 95% по сравнению с производством из бокситовой руды. К примеру, энергии, сэкономленной при переработке одной алюминиевой банки, хватает, чтобы обеспечить работу телевизора на три дня.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что война с Россией нанесла серьезный удар по металлургической отрасли Украины. В 2021 году объем производства чугуна на украинских предприятиях составил 21 млн тонн, но к 2023 году он сократился до 6 млн тонн. Сходная динамика наблюдается и в производстве стали, что свидетельствует о значительных экономических потерях одного из ключевых секторов промышленности страны.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь намного длиннее", — добавил экономист.

Цены на алюминий в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 75 грн;

Винницкая область — от 60 до 75 грн;

Волынская область — 55 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 65 грн;

Житомирская область — от 40 до 65 грн;

Закарпатская область — от 45 до 70 грн;

Запорожская область — от 45 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 55 до 85 грн;

Кировоградская область — от 45 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 80 грн;

Николаевская область — от 40 до 75 грн;

Одесская область — от 45 до 65 грн;

Полтавская область — от 45 до 65 грн;

Ровенская область — от 45 до 70 грн;

Сумская область – от 40 до 65 грн;

Тернопольская область — от 45 до 65 грн;

Харьковская область — от 50 до 80 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 50 до 75 грн;

Черновицкая область — от 45 до 65 грн;

Черниговская область — от 45 до 70 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и чермет.

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