Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 29 ноября 2024 года

Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре
Алюминий можно обнаружить везде вокруг нас. Этот металл присутствует в банках для напитков, формах для выпечки, фольге, упаковке и многих других изделий. Однако редко кто-то задумывается, что алюминий является практически идеальным материалом для ресайклинга, потому что его можно перерабатывать бесконечное количество раз. При этом переработанный алюминий полностью сохраняет свойства первоначального материала и подходит для производства новых изделий без потери качества. Кроме того, сдача алюминия на переработку может стать источником дополнительного дохода.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 29 ноября.
Интересные факты об алюминии
Алюминиевые детали весят всего треть от стальных, имея плотность 2,7 г/см³. Небольшой вес облегчает как процесс производства, так и работу с этим материалом на стройплощадках. Кроме того, легкость алюминия сокращает энергозатраты при его транспортировке, что делает этот материал не только универсальным, но и экономически выгодным.
Одними из первых известных случаев применения алюминия можно считать использование квасцов в Древней Греции несколько тысяч лет назад. Эти соединения, содержащие алюминий, применялись для окрашивания тканей. Однако промышленное производство алюминия в виде металла стало возможно лишь в конце XIX века благодаря изобретению процесса Холла-Эру.
Алюминиевые сплавы обычно используются для улучшения свойств алюминия в конкретных инженерных конструкциях и компонентах, где важен легкий вес или коррозионная стойкость. Наиболее распространенными элементами, используемыми в алюминиевых сплавах, являются магний, кремний, марганец, цинк и медь.
Алюминиевые банки на свалке могут разлагаться в течение невероятных 200 лет. Это еще одна причина, почему так важно переделывать алюминиевый лом.
Переработка алюминия позволяет сократить расход энергии на 95% по сравнению с производством из бокситовой руды. К примеру, энергии, сэкономленной при переработке одной алюминиевой банки, хватает, чтобы обеспечить работу телевизора на три дня.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что война с Россией нанесла серьезный удар по металлургической отрасли Украины. В 2021 году объем производства чугуна на украинских предприятиях составил 21 млн тонн, но к 2023 году он сократился до 6 млн тонн. Сходная динамика наблюдается и в производстве стали, что свидетельствует о значительных экономических потерях одного из ключевых секторов промышленности страны.
"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь намного длиннее", — добавил экономист.
Цены на алюминий в Украине в ноябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 55 до 75 грн;
Винницкая область — от 60 до 75 грн;
Волынская область — 55 до 75 грн;
Днепропетровская область — от 50 до 65 грн;
Житомирская область — от 40 до 65 грн;
Закарпатская область — от 45 до 70 грн;
Запорожская область — от 45 до 80 грн;
Ивано-Франковская область — от 55 до 85 грн;
Кировоградская область — от 45 до 65 грн;
Львовская область — от 45 до 80 грн;
Николаевская область — от 40 до 75 грн;
Одесская область — от 45 до 65 грн;
Полтавская область — от 45 до 65 грн;
Ровенская область — от 45 до 70 грн;
Сумская область – от 40 до 65 грн;
Тернопольская область — от 45 до 65 грн;
Харьковская область — от 50 до 80 грн;
Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;
Черкасская область — от 50 до 75 грн;
Черновицкая область — от 45 до 65 грн;
Черниговская область — от 45 до 70 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и чермет.
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