Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 17 листопада 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Ціни на чорний метал в Україні за останні дні зазнали незначного зниження. Причинами цього стали зменшення попиту на металопродукцію на зовнішніх ринках, а також стабілізація курсу гривні, що вплинуло на вартість металевих виробів. Водночас, аналітики прогнозують, що тенденція до зниження може продовжитися у найближчі тижні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні 17 листопада.

Читайте також:

Цікаві факти про чорні метали

Ось кілька цікавих фактів про чормет:

Древня історія використання. Чорні метали, зокрема залізо, були відомі ще з давніх часів. Одними з перших, хто почав використовувати залізо, були давні цивілізації, як-от єгиптяни і месопотамці, ще в 3 тисячолітті до нашої ери.

Чорні метали, зокрема залізо, були відомі ще з давніх часів. Одними з перших, хто почав використовувати залізо, були давні цивілізації, як-от єгиптяни і месопотамці, ще в 3 тисячолітті до нашої ери. Основний компонент сталі. Основний компонент, який використовується для виготовлення сталі, — це залізо. В залежності від вмісту вуглецю в ньому утворюються різні види сталей, що впливає на їх міцність, гнучкість і корозійну стійкість.

Основний компонент, який використовується для виготовлення сталі, — це залізо. В залежності від вмісту вуглецю в ньому утворюються різні види сталей, що впливає на їх міцність, гнучкість і корозійну стійкість. Велика частина промисловості. Чорні метали, зокрема залізо та сталь, складають основу багатьох галузей промисловості, від будівництва до автомобільної та машинобудівної. Наприклад, близько 90% усіх металевих виробів виготовляються саме зі сталі.

Чорні метали, зокрема залізо та сталь, складають основу багатьох галузей промисловості, від будівництва до автомобільної та машинобудівної. Наприклад, близько 90% усіх металевих виробів виготовляються саме зі сталі. Дешевий та доступний матеріал. Залізо є найбільш широко використовуваним металом на Землі. Завдяки своїй доступності і порівняно низькій вартості, воно залишається основним матеріалом для виробництва не тільки для великих підприємств, але й для будівельних компаній, що працюють на масовому ринку.

Залізо є найбільш широко використовуваним металом на Землі. Завдяки своїй доступності і порівняно низькій вартості, воно залишається основним матеріалом для виробництва не тільки для великих підприємств, але й для будівельних компаній, що працюють на масовому ринку. Важливість для економіки. Металургійна індустрія чорних металів є основою для розвитку економік багатьох країн, зокрема таких, як Китай, Індія, Японія та США. Вони є основними виробниками і споживачами чорних металів у світі.

Металургійна індустрія чорних металів є основою для розвитку економік багатьох країн, зокрема таких, як Китай, Індія, Японія та США. Вони є основними виробниками і споживачами чорних металів у світі. Вплив на навколишнє середовище. Виробництво чорних металів є енергозатратним процесом, що супроводжується значним викидом вуглекислого газу. Однак сучасні технології дозволяють значно знижувати екологічний вплив, зокрема через переробку металів та використання відновлювальних джерел енергії.

Виробництво чорних металів є енергозатратним процесом, що супроводжується значним викидом вуглекислого газу. Однак сучасні технології дозволяють значно знижувати екологічний вплив, зокрема через переробку металів та використання відновлювальних джерел енергії. Важливість переробки. Чорні метали, зокрема сталь, є одними з найбільш перероблюваних матеріалів у світі. Залізо та сталь можна переробляти майже безкінечно, що робить їх надзвичайно важливими для економіки сталого розвитку.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пенздин зазначив, що війна завдала тяжкого удару по українській металургії, зруйнувавши близько двох третин виробничих потужностей. Наприклад, якщо 2021 року підприємства України випустили 21 мільйон тонн чавуну, то у 2023 році цей показник скоротився до 6 мільйонів тонн.

Істотне падіння спостерігається й у виробництві сталі. Пендзин також наголосив, що через російське вторгнення експорт української металургійної продукції значно знизився.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022 цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — наголосив експерт.

Ціни на чормет в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 5 грн до 7 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Волинська область — від 5 до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4грн до 6 грн;

Сумська область — від 4до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на мідь, золото та алюміній.