Ціни на алюминий та кольорові метали в Україні станом на 21 січня 2024 року

Виплавка металу. Фото: westmettrade.com

Алюміній — важливий матеріал, який має широкий спектр застосувань у різних галузях промисловості і побуту. Цей метал використовується у виробництві літаків, автомобільної промисловості, суднобудування і інших легких конструкцій. Крім того, алюміній довговічний, стійкий до корозії та екологічно чистий. Він легко переробляється, а також може принести непоганий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у січні 2024 року.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній був винайдений в 1825 році Гансом Крістіаном Оерстедом, але спочатку він був виготовлений у невеликих кількостях, і процес виробництва став економічно доцільним лише у другій половині XIX століття. Спочатку виробництво алюмінію було дуже дорогим процесом, і алюміній вважався рідкісним і дорогоцінним металом. У XIX столітті алюміній коштував більше золота.

Алюміній може бути легко вторинно перероблений, і це зазвичай вимагає від 5 до 10% енергії в порівнянні з первинною обробкою бокситів (вихідного матеріалу для виробництва алюмінію). Цей метал володіє високою стійкістю до корозії завдяки утворенню тонкого захисного оксидного шару на його поверхні. Алюміній має дуже високий коефіцієнт теплопровідності, що робить його корисним матеріалом для виробництва теплопередавальних пристроїв.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Ціни на алюміній при здачі в пункти прийому вторинної сировини можуть змінюватися в залежності від кількох факторів, таких як стан брухту та наявність домішок. Електротехнічні вироби з алюмінію, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле є найбільш цінними формами цього металу. Алюмінієві профілі також можуть приносити високий прибуток, тоді як звичайна алюмінієва стружка та банки часто оцінюються нижче.

Для підготовки алюмінієвого брухту до здачі рекомендується дотримуватися кількох основних принципів:

Класифікуйте алюмінієвий брухт за його типом та станом, враховуючи, що різні види алюмінію можуть мати різну вартість, що може підвищити ймовірність отримання більш високої ціни.

Очищайте алюмінієвий металобрухт від включень інших металів та матеріалів. Чим чистіший алюміній, тим вище можливість отримати більш високу ціну при здачі.

Позбавтеся ізоляції на кабелях і проводах, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу на етапі приймання, що впливає на його оцінку. Важливо врахувати, деякі пункти прийому можуть завищувати вагу ізоляції проводів.

Видаліть корозію з металу. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, ваш брухт може мати забруднення від інших матеріалів.

Розгляньте можливість здачі алюмінієвого брухту оптом, оскільки багато пунктів прийому пропонують вигідніші умови саме оптовим постачальникам.

Ціни на алюміній 21 січня в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 95 грн;

Вінницька область — від 25 до 55 грн;

Волинська область — від 25 до 45 грн;

Дніпропетровська область — від 25 до 45 грн;

Житомирська область — від 30 до 50 грн;

Закарпатська область — від 20 до 40 грн;

Запорізька область — від 40 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 20 до 40 грн;

Кіровоградська область — від 25 до 45 грн;

Львівська область — від 25 до 40 грн;

Миколаївська область — від 35 до 55 грн;

Одеська область — від 50 до 65 грн;

Полтавська область — від 30 до 45 грн;

Рівненська область — від 25 до 45 грн;

Сумська область — від 20 до 35 грн;

Тернопільська область — від 15 до 40 грн;

Харківська область — від 55 до 85 грн;

Хмельницька область — від 20 до 35 грн;

Черкаська область — від 25 до 45 грн;

Чернівецька область — від 30 до 50 грн;

Чернігівська область — від 25 до 45 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей час здавання металу може бути непоганим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні. Крім того, ми писали про ціни на латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.