Ціни на брухт чорного металу в Україні 19 січня 2024 року

Виплавка сталі. Фото: forbes.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — це залізо та його сплави, які містять вуглець у кількості від 0,02 до 2,14%. Чорні метали є одними з найважливіших матеріалів у сучасній промисловості. Вони використовуються у будівництві, машинобудуванні, енергетиці, транспорті, сільському господарстві та інших галузях. Переробка чорних металів — це процес їх відновлення з брухту та відходів. Переробка чорних металів дозволяє скоротити споживання первинних ресурсів, знизити кількість відходів, а також заробити на цьому непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у грудні.

Читайте також:

Цікаві факти про чермет

Найперші залізні вироби були виготовлені близько чотири тисячі років тому в Месопотамії. Вони були зроблені з метеоритного заліза, яке було м'якшим і пластичнішим, ніж залізо, отримане із залізняку. Метеоритне залізо є природним з'єднанням заліза та інших металів, яке утворилося в результаті падіння метеорита на Землю. Воно містить близько 90% заліза, а також невелику кількість нікелю, кобальту та інших елементів. Метеоритне залізо було відоме людям з давніх-давен. Воно було досить рідкісним та цінним матеріалом, який використовувався для виготовлення прикрас, предметів культу та зброї.

Перший спосіб отримання заліза із залізняку був винайдений у Китаї близько двох тисяч років тому. Цей спосіб полягав у тому, що залізняку змішували з вугіллям і нагрівали в печі. В результаті реакції між залізом та вуглецем виходив чавун.

Виробництво сталі в Європі розпочалося у XIII столітті. До цього часу в Європі використовували коване залізо, яке було м'якшим і менш міцним, ніж сталь. Сталь виготовляли здебільшого у країнах Сходу, таких як Китай, Індія та Персія. У XIII столітті в Європі були винайдені нові технології виробництва сталі, які дозволили виробляти її більш ефективно та у великих кількостях.

Чорні метали, такі як сталь і чавун, мають високу міцність і твердість завдяки своїм фізичним властивостям. Ці властивості чорних металів роблять їх ідеальними матеріалами виготовлення конструкцій, які мають витримувати великі навантаження. Наприклад, сталеві балки та колони використовуються в будівництві для підтримки будівель та споруд. Серед інших прикладів використання чорних металів у конструкціях, які мають витримувати великі навантаження: автомобільні мости, залізничні колії, лебідки та підйомні крани, обладнання для видобутку корисних копалин, а також військова техніка.

Переробка чорних металів — це процес перетворення металобрухту на нову сировину, яку можна використовувати для виробництва різних виробів. Вона має важливе значення для економіки та навколишнього середовища, дозволяє заощадити природні ресурси, зменшити забруднення довкілля та знизити витрати на виробництво металу.

Як правильно здавати металобрухт у пункти приймання

Джерелом виробництва чорних металів є залізна руда, проте її запаси обмежені, а процеси видобутку та обробки вимагають значних енергетичних витрат. Крім того, варто враховувати, що ці процеси також негативно впливають на довкілля.

Таким чином, здавання металобрухту до пунктів приймання вторинної сировини може бути надзвичайно корисним. Шляхом переробки використаних металевих виробів можна не лише скоротити екологічні збитки, а й заробити непогані гроші.

Для тих, хто вперше вирішує здати брухт, важливо звернути увагу на такі аспекти.

Дрібні деталі та вироби становлять більший інтерес для пунктів приймання металу. Це пояснюється тим, що обробка та перевезення таких елементів простіше та економічно вигідніше.

Габаритні конструкції оцінюються нижче, оскільки їхнє транспортування та зважування є більш трудомісткими процесами. Слід враховувати, що вартість металобрухту може знизитись, якщо необхідно використовувати різальне обладнання для підготовки габаритних конструкцій перед завантаженням у прес.

Для підготовки брухту до здачі також рекомендується:

Розсортувати брухт на чорні та кольорові метали.

Відокремити нержавіючу сталь від вуглецевої, враховуючи більш високу вартість саме нержавіючої сталі.

Розібрати складні вироби із неметалевими частинами.

Очистити брухт від забруднень, що знижують ціну, таких як іржа, забруднення, теплоізоляція та азбест. Деякі компанії приймають ізольовані дроти, але за нижчою ціною.

Розрізати складні та довгомірні конструкції, листові матеріали, щоб полегшити транспортування та зважування. Деякі покупці брухту надають цю послугу, але це також може вплинути на ціну.

Здавати одразу велику кількість металобрухту, що може підвищити кінцеву ціну вашого металобрухту.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 5 грн до 6 грн

Вінницька область — від 2 грн до 4 грн

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн

Житомирська область — від 2 грн до 4 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4 грн

Запорізька область — від 3 грн до 5 грн

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 2 грн до 4,5 грн

Львівська область — від 2 грн до 4 грн

Миколаївська область — від 3,5 грн до 6 грн

Одеська область — від 4 грн до 6 грн

Полтавська область — від 3 грн до 4,5 грн

Сумська область — від 3 грн до 4,5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн

Харківська область — від 4 грн до 6 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 5 грн

Черкаська область — від 2,5 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 4 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні. Ці рідкісні та дорогоцінні метали, що відіграє важливу роль в історії людства.