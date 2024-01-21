Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 21 января 2024 года

Выплавка металла. Фото: westmettrade.com

Алюминий — важный материал, обладающий широким спектром применений в различных отраслях промышленности и быта. Этот металл используется в производстве самолетов, автомобильной промышленности, судостроения и других лёгких конструкций. Кроме того, алюминий долговечен, устойчив к коррозии и экологически чист. Он легко перерабатывается, а также может принести неплохую прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в январе 2024 года.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий был изобретен в 1825 году Гансом Кристианом Оэрстедом, но первоначально он был изготовлен в небольших количествах, и процесс производства стал экономически целесообразным только во второй половине XIX века. Первоначально производство алюминия было очень дорогим процессом, и алюминий считался редким и драгоценным металлом. В XIX веке алюминий стоил больше золота.

Алюминий может быть легко переработан вторично, и это обычно требует от 5 до 10% энергии по сравнению с первичной обработкой бокситов (исходного материала для производства алюминия). Этот металл обладает высокой стойкостью к коррозии благодаря образованию тонкого защитного оксидного слоя на его поверхности. Алюминий обладает очень высоким коэффициентом теплопроводности, что делает его полезным материалом для производства теплопередающих устройств.

Как правильно сдавать лом алюминия

Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторичного сырья могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние лома и наличие примесей. Электротехнические изделия из алюминия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле, являются наиболее ценными формами этого металла. Алюминиевые профили также могут приносить высокую прибыль, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки часто оцениваются ниже.

Для подготовки алюминиевого лома к сдаче рекомендуется придерживаться нескольких основных принципов:

Классифицируйте алюминиевый лом по его типу и состоянию, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость, что может повысить вероятность получения более высокой цены.

Очищайте алюминиевый металлолом от включений других металлов и материалов. Чем чище алюминий, тем выше возможность получить более высокую цену при сдаче.

Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, что влияет на его оценку. Важно учесть, что некоторые пункты приема могут завышать вес изоляции проводов.

Удалите коррозию из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, ваш лом может иметь загрязнение от других материалов.

Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, поскольку многие пункты приема предлагают более выгодные условия именно оптовым поставщикам.

Цены на алюминий 21 января в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 95 грн;

Винницкая область — от 25 до 55 грн;

Волынская область — от 25 до 45 грн;

Днепропетровская область — от 25 до 45 грн;

Житомирская область — от 30 до 50 грн;

Закарпатская область — от 20 до 40 грн;

Запорожская область — от 40 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 20 до 40 грн;

Кировоградская область — от 25 до 45 грн;

Львовская область — от 25 до 40 грн;

Николаевская область — от 35 до 55 грн;

Одесская область — от 50 до 65 грн;

Полтавская область — от 30 до 45 грн;

Ровенская область — от 25 до 45 грн;

Сумская область — от 20 до 35 грн;

Тернопольская область — от 15 до 40 грн;

Харьковская область — от 55 до 85 грн;

Хмельницкая область — от 20 до 35 грн;

Черкасская область — от 25 до 45 грн;

Черновицкая область — от 30 до 50 грн;

Черниговская область — от 25 до 45 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В настоящее время сдача металла может быть неплохим источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, чермета и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине. Кроме того, мы писали о ценах на латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.