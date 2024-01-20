Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 20 січня 2024

Виплавка металу. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь стала вкрай важливим матеріалом для сучасної промисловості через свої унікальні властивості. В електротехніці вона служить хорошим провідником електрики, у будівництві використовується для виготовлення труб, покрівлі, водостоків — через міцність та стійкість до корозії. В автомобілебудуванні, завдяки високій теплопровідності, застосовується у радіаторах, кондиціонерах. Мідь також використовується у виробництві обладнання, інструментів, ювелірних виробів, монет та декоративних виробів. Переробка міді допомагає знизити вплив на довкілля та може бути джерелом непоганого доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у січні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це один із найдавніших металів, що використовуються людиною. Вона була відома ще у 3 тисячолітті до нашої ери. Мідь зустрічається у природі як самородків й у складі руд. Самородна мідь має гарний червонувато-коричневий колір та легко обробляється. Стародавні люди могли плавити мідь, нагріваючи її на багатті. Отриманий метал використовували для виготовлення різних предметів, таких як знаряддя праці, прикрас та посуд.

Мідь — один з небагатьох елементів, що має яскраво виражений колір. У чистому вигляді вона має червоний або оранжевий колір, який обумовлений наявністю вільних електронів на зовнішній оболонці атома. Ці електрони поглинають синю частину спектра видимого світла, а інші кольори відбиваються, що і надає міді її характерний колір.

Однак мідь легко окислюється, вступаючи в реакцію з киснем повітря. Внаслідок цього утворюється оксид міді, який має зелений колір. Цей процес називається патинуванням. Патина захищає мідь від подальшого окислення і надає їй гарний зовнішній вигляд.

Мідь була першим металом, який був використаний для виготовлення монет. Вона має низку властивостей, які роблять її ідеальним матеріалом для цього. По-перше, мідь відносно м'яка та податлива, що дозволяє легко її обробляти. По-друге, мідь має високу міцність та довговічність, що робить її стійкою до зносу. По-третє, мідь має характерний червоний колір, який легко відрізнити від інших металів.

Переробка міді — це процес отримання міді з мідного брухту — відходів, що містять мідь (дроти, кабелі, труби, посуд і т.д). Вона дозволяє заощадити ресурси та знизити забруднення навколишнього середовища. Після переплавлення мідь може бути використана для створення нових мідних виробів.

Як правильно здавати мідь

Мідь є досить цінним металом, що широко застосовується у різних галузях промисловості. Вартість міді на пунктах приймання вторинної сировини може значно змінюватись в залежності від стану, домішок, форми матеріалу та конкретного приймального пункту.

Для максимізації прибутку від здачі мідного брухту рекомендується ретельно очищати мідні вироби від сторонніх матеріалів та інших металів. Лом із високим вмістом міді, такий як прокатна мідь, завжди має більш високу вартість і оцінюється дорожче.

Крім того, приймальні пункти з задоволенням приймуть у вас кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні труби та резервуари кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками. Однак мідні кабелі, що зазнали сильного окиснення після видалення ізоляції методом спалювання, матимуть меншу вартість.

Ціни на брухт міді в Україні у січні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 20 січня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 220 до 240 грн;

Вінницька область — від 190 до 220 грн;

Дніпропетровська область — від 200 до 230 грн;

Житомирська область — від 150 до 170 грн;

Закарпатська область — від 150 до 170 грн;

Запорізька область — від 210 до 250 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 190 грн;

Кіровоградська область — від 200 до 220 грн;

Львівська область — від 170 до 200 грн;

Миколаївська область — від 200 до 230 грн;

Одеська область — від 220 до 255 грн;

Полтавська область — від 180 до 200 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 160 до 180 грн;

Харківська область — від 200 до 250 грн;

Хмельницька область — від 190 до 210 грн;

Черкаська область — від 160 до 180 грн;

Чернівецька область — від 150 до 190 грн;

Чернігівська область — від 180 до 210 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та чермету в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні. Ці рідкісні та дорогоцінні метали, що відіграє важливу роль в історії людства.