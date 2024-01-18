Ціни на золото у січні. Скільки коштує 1 г золота в Україні

Золотий зливок. Фото: dailystar.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото є одним із найпопулярніших дорогоцінних металів у світі. Воно використовується у ювелірних виробах, промисловості, а також як інвестиційний інструмент. У 2022 році світовий попит на золото збільшився на 18% і досяг 4 741 тонни, що є максимумом з 2011 року. В останні роки спостерігається зростання попиту на золото в країнах, що розвиваються, таких як Китай та Індія. Це пов'язано зі зростанням добробуту населення цих країн та збільшенням інтересу до інвестицій у дорогоцінні метали.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у січні.

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Цікаві факти про золото

Золото — это драгоценный металл, который ценится за свою красоту, редкость и устойчивость к коррозии. Оно известно человечеству уже тысячи лет и использовалось в различных целях, в том числе в качестве денег, украшений и предметов искусства. Золото является одним из самых редких элементов на Земле. Его запасы в мире оцениваются в 190 тысяч тонн.

Золото — це благородний метал, який має безліч унікальних властивостей. Однією з таких властивостей є щільність. Золото — це найщільніший із усіх благородних металів, його щільність складає 19,32 г/см³. Один кубічний сантиметр золота важить 19,32 грама. Для порівняння, густина води складає всього 1 г/см³. Шматок золота розміром з кубик цукру важитиме стільки ж, скільки 19 кубиків цукру з води.

Як ми писали вище: золото — це благородний метал, який має високу хімічну стійкість. Це означає, що воно не окислюється на повітрі, навіть при нагріванні і не розчиняється у воді. Ці властивості обумовлені тим, що у золота дуже висока енергія іонізації і низька електронегативність. На повітрі золото покривається тонкою плівкою оксидів, що захищає його від окислення. Ця плівка настільки тонка, що її неможливо побачити неозброєним оком. Вона має золотисто-жовтий колір, такий самий, як і сам метал.

Золото — це один із небагатьох елементів на Землі, який можна знайти у чистому вигляді. Воно зустрічається у вигляді самородків, які можуть досягати великих розмірів. Найбільший самородок золота у світі виявили в 1872 році в Австралії. Самородок був знайдений на копальні Хілл-Енд в Новому Південному Уельсі. Знахідку виявили у купі кварцу вагою 285,7 кг. Найчистіше золото становило в масі 83,2 кг. Самородок мав форму плити завдовжки 144 см, шириною 66 см, завтовшки 10 см. На жаль, Плита Холтермана не збереглася. Після виявлення її було розбито на частини і переплавлено.

Золото має бактерицидні властивості, але вони менш виражені, ніж у срібла. При цьому механізм бактерицидної дії золота остаточно не вивчений. Вважається, що воно порушує структуру клітинної мембрани бактерій, що призводить до їхньої загибелі.

Як правильно здавати золото

В Україні основними установами, які займаються скуповуванням золота, є ломбарди. Проте, якщо йдеться про золоті вироби з колекційною чи історичною цінністю, перспективнішим варіантом може бути продаж цих предметів колекціонерам чи антикварам. Це стосується золотих монет, годинників та прикрас з унікальною історією. Також серед колекціонерів існує попит на продукцію, створену в СРСР, завдяки високому вмісту золота в сплаві.

Для здачі золота в ломбард потрібно пред'явити документи, що підтверджують особу, що допомагає запобігти продажу вкрадених виробів. Крім того, золото ломбарди приймають лише у повнолітніх особ. Під час укладання угоди клієнту видають копію документа, що підтверджує законність здачі золота, а також надаються документи із зазначенням суми позики, процентної ставки та строків повернення з відсотками, а також квитанція, необхідна для викупу предметів.

Щодо самих золотих виробів, особливих вимог немає, хоча ретельне очищення від бруду може підвищити точність зважування. Практично всі види золотих виробів можуть бути здані в ломбард, за винятком деяких категорій, таких як золото у формі самородків, деталей зубопротезування, відходів дорогоцінних металів, сусального золота, орденів та медалей, а також золота з лабораторних деталей та напівфабрикатів.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2460,17 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2452,79 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2435,57 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 811,04 грн/грам.

375 проба: 913,34 грн/грам.

500 проба: 1 217,79 грн/грам.

583 проба: 1 419,94 грн/грам.

585 проба: 1 424,81 грн/грам.

750 проба: 1 826,68грн/грам.

900 проба: 2 192,01 грн/грам.

916 проба: 2 230,98 грн/грам.

958 проба: 2 333,28 грн/грам.

999 проба: 2 433,13 грн/грам.

999,9 проба: 2 435,33 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 939,47 грн/грам.

500 проба: 1 252,74грн/грам.

583 проба: 1 491,98 грн/грам.

585 проба: 1 496,43 грн/грам.

750 проба: 1 920,24 грн/грам.

900 проба: 2 288,54 грн/грам.

916 проба: 2 369,29 грн/грам.

958 проба: 2 477,54грн/грам.

999 проба: 2 461,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні. Ці рідкісні та дорогоцінні метали, що відіграє важливу роль в історії людства.