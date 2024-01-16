Ціни на алюминий та кольорові метали в Україні станом на 16 січня 2024 року

Виплавка металу. Фото: prometeia.it

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — це найпоширеніший метал у земній корі, він становить близько 8% її маси. Він має безліч корисних властивостей, які роблять його незамінним для сучасної цивілізації. Це легкий та міцний метал з високою електропровідністю та теплопровідністю. Він широко використовується у будівництві, машинобудуванні, авіації та космонавтиці. Крім того, алюміній довговічний, стійкий до корозії та екологічно чистий. Він легко переробляється, і його можна використовувати повторно необмежену кількість разів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у січні 2024 року.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — це третій за поширеністю елемент у земній корі, він становить близько 8% її маси. Це означає, що в середньому у кожному кубічному метрі земної кори міститься близько 270 кг алюмінію. Алюміній міститься у багатьох мінералах, але найважливішими його джерелами є боксити. Боксити – це осадові породи, що складаються з гідроксидів алюмінію. Вони утворюються в тропічних та субтропічних регіонах внаслідок вивітрювання алюмосилікатних гірських порід.

Алюміній — це один із найлегших металів. При однаковому об'ємі алюміній важить утричі менше за сталі. Легкість алюмінію робить його незамінним матеріалом у різних галузях, де важлива міцність та компактність. Наприклад, алюміній широко використовується в авіабудуванні, автомобілебудуванні, будівництві та виробництві упаковки.

Чистий алюміній має відносно невисоку міцність на розрив. Однак, додавання до алюмінію невеликих кількостей інших елементів, таких як марганець, кремній, мідь, магній або цинк значно підвищує його міцність. Висока міцність на розрив алюмінію робить його незамінним матеріалом у різних галузях, де важлива здатність матеріалу чинити опір навантаженням.

Алюміній є гарним провідником електрики та тепла. Він може передавати електричний струм і тепло з такою ж ефективністю, як і мідь, але при цьому алюміній вдвічі легший за мідь. Хороша електропровідність алюмінію робить його незамінним матеріалом у різних галузях, де важлива передача електричного струму. Наприклад, алюміній широко використовується в електротехніці, електроенергетиці, тощо.

Алюміній є екологічно чистим матеріалом, не містить шкідливих домішок і виділяє шкідливих речовин під час переробки. Алюміній легко переробляється, і його можна переробляти нескінченну кількість разів без втрати якості. Переробка алюмінію дозволяє заощадити природні ресурси та знизити кількість відходів. Виробництво алюмінію з вторинної сировини потребує 95% менше енергії, ніж виробництво алюмінію з первинних матеріалів.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Ціни на алюміній при здачі в пункти прийому вторинної сировини можуть змінюватися в залежності від кількох факторів, таких як стан брухту та наявність домішок. Електротехнічні вироби з алюмінію, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле є найбільш цінними формами цього металу. Алюмінієві профілі також можуть приносити високий прибуток, тоді як звичайна алюмінієва стружка та банки часто оцінюються нижче.

Для підготовки алюмінієвого брухту до здачі рекомендується дотримуватися кількох основних принципів:

Класифікуйте алюмінієвий брухт за його типом та станом, враховуючи, що різні види алюмінію можуть мати різну вартість, що може підвищити ймовірність отримання більш високої ціни.

Очищайте алюмінієвий металобрухт від включень інших металів та матеріалів. Чим чистіший алюміній, тим вище можливість отримати більш високу ціну при здачі.

Позбавтеся ізоляції на кабелях і проводах, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу на етапі приймання, що впливає на його оцінку. Важливо врахувати, деякі пункти прийому можуть завищувати вагу ізоляції проводів.

Видаліть корозію з металу. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, ваш брухт може мати забруднення від інших матеріалів.

Розгляньте можливість здачі алюмінієвого брухту оптом, оскільки багато пунктів прийому пропонують вигідніші умови саме оптовим постачальникам.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 90 грн;

Вінницька область — від 25 до 45 грн;

Волинська область — від 20 до 40 грн;

Дніпропетровська область — від 25 до 40 грн;

Житомирська область — від 30 до 50 грн;

Закарпатська область — від 20 до 40 грн;

Запорізька область — від 40 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 20 до 40 грн;

Кіровоградська область — від 25 до 40 грн;

Львівська область — від 25 до 40 грн;

Миколаївська область — від 30 до 55 грн;

Одеська область — від 40 до 65 грн;

Полтавська область — від 25 до 40 грн;

Рівненська область — від 25 до 40 грн;

Сумська область — від 20 до 35 грн;

Тернопільська область — від 15 до 40 грн;

Харківська область — від 40 до 85 грн;

Хмельницька область — від 20 до 35 грн;

Черкаська область — від 25 до 45 грн;

Чернівецька область — від 30 до 55 грн;

Чернігівська область — від 25 до 40 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт та міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні. Ці рідкісні та дорогоцінні метали, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.