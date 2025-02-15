Тарифи на електроенергію — чи зміниться ціна через добудову Хмельницької АЕС

Лампочка і запалена свічка. Фото: УНІАН

Тарифи на електроенергію залишатимуться чинними до кінця опалювального сезону, тобто до кінця квітня 2025 року. Наразі уряд не будує плани щодо перегляду ціни на світло для населення, навіть через необхідність залучити додаткове фінансування, щоб добудувати два атомні блоки на Хмельницькій АЕС

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

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За словами Галущенка, навесні уряд збирається продовжити чинні тарифи на електроенергію.

"Жодних планів з підняття тарифів на електроенергію на сьогодні немає. Є тарифи, які діють до кінця опалювального сезону, ми їх будемо далі розглядати та продовжувати", — підкреслив чиновник.

Галущенко зауважив, що йому відомі вкиди про те, що світло для українців подорожчає через добудову Хмельницької АЕС. Однак міністр зазначив, що ці речі ніяк не корелюються, оскільки це комерційний проєкт, тому для його реалізації можна отримати фінансування.

"Багато "експертів" з енергетики починають вкидати інформацію, що будуть підвищувати тарифи, щоб будувати блоки. Насправді це неправда, і ці речі ніяк не пов’язані", — сказав Герман Галущенко.

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За один спожитий кВт електроенергії населення наразі платить 4,32 грн. Стільки громадяни платитимуть як мінімум до кінця опалювального сезону 2024/2025. Раніше тариф на цю комунальну послугу влада переглядала у травні.

При цьому у лютому уряд оновив норми щодо пільгового тарифу на електроенергію для громадян, які вдома мають лише електричне опалення. Такі українці сплачуватимуть повний тариф у розмірі 4,32 грн лише за той обсяг, що перевищуватиме значення у 2000 кВт-год. Тобто у разі споживання, наприклад, на 500 кВт-год більше за вищевказаний обсяг, клієнт буде сплачувати за повним тарифом лише 500 кВт-год.

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