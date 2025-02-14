Тарифи на електрику в Україні — яка буде ціна за 1 кВт-год з 1 березня

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за час війни найбільше серед житлово-комунальних послуг подорожчала електроенергія. Відомо, за яким тарифом нарахують суми у комунальних платіжках з 1 березня 2025 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали уряду.

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Згідно з чинною постановою Кабінету міністрів №632, тариф на електроенергію передбачений у розмірі 4,32 грн за 1 кВт-год.

Таку ціну зафіксовано на час опалювального сезону 2024-2025, тобто до 30 квітня поточного року. Після цього вартість світла або збільшать, або продовжать термін дії постанови ще на один рік. У попередні роки тариф на електроенергію щоразу переглядали наприкінці травня.

При цьому уряд залишив можливість платити менше за електроенергію. Таку змогу надано власникам багатозонного лічильника. Зокрема, з двозонним тарифом з 23:00 до 07:00 ресурс коштує удвічі дешевше: 2,16 грн. Тобто можна придбати багатозонний лічильник, звернутися до електропостачальника та перейти на новий тариф.

Для тризонного лічильника встановлені такі три тарифи:

з 23:00 до 07:00 — 1,728 грн;

з 07:00-08:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (напівпіковий) — 4,34 грн;

з 08:00-11:00/20:00-22:00 (піковий) — 6,48 грн.

Такий лічильник варто встановлювати лише тоді, коли використовується багато ресурсу і є можливість контролювати період споживання, зокрема, не користуватися електроенергією у період з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00.

Вартість електроенергії для бізнесу

Також торік зросли тарифи на електричну енергію для бізнесу. Основна причина збільшення цін — потреба в проведенні ремонтних робіт енергоінфраструктури, що постраждала від атак РФ, бажання покращити умови функціонування ринку електроенергії для забезпечення взаємодії з європейськими країнами.

Передбачена гранична ціна максимальна:

з 00:00 до 07:00 — 5,6 тис. грн за МВт-год;

з 07:00 до 17:00 — 6,9 тис. грн за МВт-год;

з 23:00 до 24:00 — 6,9 тис. грн за МВт-год;

з 17:00 до 23:00 — 9 тис. грн за МВт-год.

Гранична ціна мінімальна — 10 тис. грн за МВт-год.

Нагадаємо, в ДТЕК раніше розповіли, коли можуть надійти неправильні рахунки щодо електроенергії. Таке можливо через лічильник, що показує інформацію про спожитий ресурс.

Також ми писали, що громадяни цього року отримають "третю платіжку" за газ. Йдеться про розрахунок за обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання.