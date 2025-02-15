Тарифы на электроэнергию — изменится ли цена из-за достройки Хмельницкой АЭС

Лампочка и зажженная свеча. Фото: УНИАН

Тарифы на электроэнергию будут оставаться в силе до конца отопительного сезона, то есть до конца апреля 2025 года. Сейчас правительство не строит планы по пересмотру цены на свет для населения, даже в связи с необходимостью привлечь дополнительное финансирование, чтобы достроить два атомных блока на Хмельницкой АЭС.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко.

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По словам Галущенко, весной правительство собирается продлить действующие тарифы на электроэнергию.

"Никаких планов по поднятию тарифов на электроэнергию на сегодня нет. Есть тарифы, которые действуют до конца отопительного сезона, мы их будем дальше рассматривать и продолжать", — подчеркнул чиновник.

Галущенко отметил, что ему известны вбросы о том, что свет для украинцев подорожает из-за достройки Хмельницкой АЭС. Однако министр отметил, что эти вещи никак не коррелируются, поскольку это коммерческий проект, поэтому для его реализации можно получить финансирование.

"Многие "эксперты" по энергетике начинают вбрасывать информацию, что будут поднимать тарифы, чтобы строить блоки. На самом деле это неправда, и эти вещи никак не связаны", — сказал Герман Галущенко.

Тариф на электроэнергию — каким он будет в марте

За один потребленный кВт электроэнергии население сейчас платит 4,32 грн. Столько граждане будут платить как минимум до конца отопительного сезона 2024/2025. Ранее тариф на эту коммунальную услугу власти пересматривали в мае.

При этом в феврале правительство обновило нормы по льготному тарифу на электроэнергию для граждан, которые дома имеют только электрическое отопление. Такие украинцы будут платить полный тариф в размере 4,32 грн только за тот объем, который будет превышать значение в 2000 кВт-ч. То есть в случае потребления, например, на 500 кВт-ч больше вышеуказанного объема, клиент будет платить по полному тарифу только 500 кВт-ч.

Напомним, что украинцы иногда получают некорректные платежки за свет. В ДТЭК объяснили, почему возникают такие ситуации.

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