Опалювальний сезон 2025 — чи справді існує дефіцит газу

Жінка біля батареї. Фото: УНІАН

В Україні не планують запроваджувати графіки відключень газу. Інформація про дефіцит палива, яка поширюється у соціальних мережах, є неправдивою.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

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Як пояснили у компанії, у повідомленнях йшлося про те, що у підземних сховищах залишилося критично мало запасів "блакитного палива", — 10% від загального обсягу, що загрожує продовженню опалювального сезону. Також повідомлялося про термінову потребу в закупівлі додаткових обсягів газу за ціною 550-600 доларів за тисячу кубометрів, що ніби-то призведе до значних збитків.

У "Нафтогазі" вирішили спростувати поширювані фейки, наголосивши, що жодних заяв про можливі відключення чи дефіциту газу компанія не робила.

"Запасів газу достатньо, опалювальному сезону нічого не загрожує. Шахраї також поширюють фейкові сайти — не переходьте за підозрілими посиланнями", — попередили у компанії.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки з 1 лютого платитимуть за газ побутові споживачі в Україні. Деяким громадянам вдасться не переплачувати за розподіл.

Також у Нафтогазі пояснили, у чому полягає різниця між газопостачальною компанією та Оператором газорозподільних мереж. Отримати цю інформацію хотіли клієнти компанії.