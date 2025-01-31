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Газ за графіком у 2025 році — у Нафтогазі зробили важливу заяву

31 січня 2025 20:02
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Опалювальний сезон 2025 — чи справді існує дефіцит газу
Жінка біля батареї. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні не планують запроваджувати графіки відключень газу. Інформація про дефіцит палива, яка поширюється у соціальних мережах, є неправдивою.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу". 

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Як пояснили у компанії, у повідомленнях йшлося про те, що у підземних сховищах залишилося критично мало запасів "блакитного палива", — 10% від загального обсягу, що загрожує продовженню опалювального сезону. Також повідомлялося про термінову потребу в закупівлі додаткових обсягів газу за ціною 550-600 доларів за тисячу кубометрів, що ніби-то призведе до значних збитків.

У "Нафтогазі" вирішили спростувати поширювані фейки, наголосивши, що жодних заяв про можливі відключення чи дефіциту газу компанія не робила.

"Запасів газу достатньо, опалювальному сезону нічого не загрожує. Шахраї також поширюють фейкові сайти — не переходьте за підозрілими посиланнями", — попередили у компанії. 

Раніше Новини.LIVE писали, скільки з 1 лютого платитимуть за газ побутові споживачі в Україні. Деяким громадянам вдасться не переплачувати за розподіл. 

Також у Нафтогазі пояснили, у чому полягає різниця між газопостачальною компанією та Оператором газорозподільних мереж. Отримати цю інформацію хотіли клієнти компанії.

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