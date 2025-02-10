Тарифи на електроенергію в Україні — хто платитиме менше з лютого

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з лютого діють нові норми щодо пільгового тарифу на електричну енергію, що будуть актуальні до кінця квітня 2025 року. Відповідний тариф передбачає вартість у 2,64 грн за 1 кВт-год.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства енергетики.

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Йдеться про тариф для тих, хто має вдома тільки електричне опалення, згідно з яким у лютому повний тариф (4,32 грн) нараховують тільки на обсяг, що більший за значення 2000 кВт-год. Тобто у разі споживання, наприклад, на 500 кВт-год більше за вищевказаний обсяг, клієнт буде сплачувати за повним тарифом лише 500 кВт-год.

Раніше діяли інші правила. Тоді у разі споживання більш ніж 2000 кВт-год на місяць за повним тарифом людина мала оплатити повний обсяг. Тобто, за ціною 4,32 грн необхідно було платити за всі 2500 кВт-год.

"Було прийнято постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення", — йшлося у поясненні уряду в ухваленні відповідного рішення.

Пільговий тариф для споживачів з електроопаленням актуальний тільки у період з 1 жовтня до 30 квітня поточного року. Ним можуть скористатися споживачі по всій країні, однак лише за відсутності іншого виду опалення в оселі. Окрім того, треба виконати технічні вимоги до електроопалення та належного оформлення документів на обладнання.

"Зазначені зміни сприятимуть додатковому захисту побутових споживачів протягом осінньо-зимового періоду 2024/2025 року", — повідомили у Міненерго.

Також тариф у 2,16 грн за кВт-год діє для двозонних лічильників. Пільгова вартість доступна для їхніх власників у нічний час – з 23:00 до 7:00. Встановити двозонні лічильники можуть всі побутові споживачі, незалежно від того, мають електричне опалення чи ні.

Нагадаємо, громадяни у 2025 році мають отримати "третю платіжку". Йдеться про оплату послуги з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Також ми писали, що в ДТЕК повідомили, коли загрожують неправильні підрахунки електроенергії. Таке може статися через лічильник, що показує дані про спожитий ресурс.