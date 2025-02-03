Неправильні рахунки за світло — ДТЕК назвав ознаки збою в лічильнику

Калькулятор на телефоні, квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК повідомила, коли загрожує неправильний підрахунок електроенергії. Таке може трапитися через сам лічильник, який показує дані про спожиту електроенергію.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Електричний лічильник є електровимірювальним приладом, призначеним для обліку витрат електричної енергії, яка вимірюється у кВт/год або А/год. На лічильниках МТХ індекс "1.8.2" вказується тариф "день", індекс "1.8.1" — тариф "ніч", "1.8.0" — вказує на загальний обсяг. Саме ці дані слід передавати щомісяця у спеціально встановлені терміни.

Як пояснюють у ДТЕК, іноді лічильник, як і будь-який інший пристрій, може вийти з ладу та робити неправильний підрахунок спожитої електроенергії.

Як зрозуміти, що щось не так з лічильником

Для того, щоб зрозуміти, що електролічильник може рахувати спожитий ресурс неправильно, потрібно звернути увагу на кілька ознак. А саме:

зупинився підрахунок кіловат-годин;

відображається помилка на дисплеї (наприклад, ERROR);

неправильно відображається дата та час;

світяться індикатори (увага/ реверс/ земля).

"Якщо ви виявили помилку, не намагайтеся лагодити лічильник самостійно. Це небезпечно! Краще заповніть заявку та очікуйте майстра", — повідомили у ДТЕК.

Подати заявку можна за посиланням.

Скриншот. Джерело: ДТЕК

Заміну лічильника, як правило, проводять, коли закінчився міжповірочний інтервал лічильника або якщо він несправний. Сам демонтаж та заміну має проводити представник компанії у присутності споживача або вповноваженої особи, споживач зобов'язаний не заважати йому в цьому.

Раніше ми розповідали, що у лютому поточного року тариф на 1 кВт-год електрики для споживачів не зміниться. Проте почнуть діяти нові правила для тих громадян, які мають електроопалювальні установки.

Також ми писали, що про показники спожитої електрики побутовим клієнтам потрібно повідомляти щомісяця. Йдеться про особливий період.