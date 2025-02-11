Тарифи на комунальні послуги зросли — як змінилась вартість за рік

Квитанції та гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за останній рік суттєво підвищились у вартості житлово-комунальні послуги, навіть попри те, що на більшість з них встановлено мораторій фактично з початку війни. Динаміку підігріває нова ціна на електричну енергію, встановлена влітку 2024 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Як змінилась вартість комунальних послуг за рік

За інформацією Держстату, загалом українці нині змушені віддавати більше за комунальні послуги. Так, із січня 2024-го до січня 2025 року вартість комуналки підскочила на 19,1%.

У цій статистиці найбільшу частку займає електроенергія, тоді як ціна на низку інших послуг лишилася на колишньому рівні. Згідно з рішенням уряду, у червні 2024 року світло подорожчало для населення на 63,6%. Нині вартість становить 4,32 грн за кВт-год, проте якщо вдома є двозонний лічильник, то нічна ставка дорівнює 2,16 грн за кВт-год. Ціну на електрику позаминулого року також переглядали, тарифи можуть змінитися наприкінці весни 2025 року.

Яка з послуг ЖКГ коштує дорожче у 2025 році

За даними Державної служби статистики, крім електроенергії, за рік здорожчали:

послуга з управління багатоквартирними будинками — на 10,3%;

прибирання побутових відходів — на 9,6%;

утримання та ремонт житла — на 4,2%;

послуга водопостачання — на 0,7%;

послуга водовідведення — на 0,6%.

Тарифи на такі позиції залишилися на колишньому рівні:

природний газ;

гаряча вода;

опалення.

Нові ціни на комуналку. Джерело: Держстат

Раніше ми писали про прогноз на 2025 рік про те, як зростуть тарифи на комунальні послуги. Відомо, чи скасують мораторій на підвищення цін на природний газ, гарячу воду та теплопостачання.

Також ми повідомляли, що з лютого поточного року запрацювали нові правила тарифів на електроенергію, що будуть чинними до кінця квітня. Йдеться про пільговий тариф вартістю 2,64 грн за 1 кВт-год.