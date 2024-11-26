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Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

26 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 26 ноября 2024 года
Слитки золота в руке. Фото: tavex.eu
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Золото, пожалуй, самый популярный драгоценный металл в истории. От использования в ювелирных изделиях до его роли в экономике золото сыграло важное значение в истории человечества. Сегодня оно используется в современных технологиях, таких как смартфоны и космические исследования, и рассматривается как надежная инвестиция в тяжелые финансовые времена. Этот металл торгуется по всему миру и ценится во многих культурах.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в ноябре.

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Интересные факты о золоте

Золото существует в простой морской воде. Если бы вы могли отфильтровать его достаточно эффективно, вы могли бы извлечь 20 тонн золота из куба морской воды со стороной в одну милю. По оценкам, в океанах содержится больше золота, чем люди добыли за всю историю. К сожалению, извлечение золота из морской воды обходится значительно дороже, чем его традиционная добыча.

До того как Швейцария присоединилась к Международному валютному фонду в 1999 году, швейцарский франк был обеспечен (по крайней мере, на 40%) золотыми резервами. Фактически до начала 1960-х годов большинство западных стран придерживались "золотого стандарта". Конечно, большинство стран и сегодня поддерживают большие резервы в слитках, но стоимость таких валют как фунт и евро не связана непосредственно с этими резервами.

Золото с чистотой 99,99% легко согнуть и деформировать вручную. Раньше большие объемы чеканного чистого золота гнулись под собственным весом. Это одна из причин, почему сейчас большие объемы золота формируются в слитках или брусках для транспортировки.

Золото в небольших количествах содержится почти в каждом смартфоне, компьютере и планшете. Это отличный проводник, который помогает этим устройствам работать бесперебойно. Чтобы избежать отходов, крупные компании, такие как Apple, начали перерабатывать золото из старой электроники.

Золото химически инертно, то есть оно не вступает в реакцию с другими веществами. Это свойство делает его безопасным и нетоксичным. Врачи используют золото в медицинских имплантатах, стоматологи — в зубопротезировании, а повара — в съедобных украшениях.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

В Украине любой совершеннолетний гражданин может пользоваться услугами ломбардов. Здесь можно заложить или продать золотые украшения и получить заемные средства. Важно помнить, что цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку учитывается только стоимость и вес металла без учета работы мастера-ювелира.

Ломбарды также принимают золотые украшения с драгоценными камнями, но при оценке учитывают только вес золота. Проба изделия не играет решающей роли, поскольку качество проверяется на месте.

Большинство золотых изделий принимается в ломбардах, но есть исключения: золото в виде самородков, зубопротезные элементы, отходы драгоценных металлов, сусальное золото, ордена и медали, а также лабораторное золото и полуфабрикаты для ювелирного производства.

Если вы планируете продать украшение, а не закладывать его, сообщите об этом заранее, чтобы получить более выгодные условия. Также рекомендуется очистить изделия от загрязнений.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 554,75 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 544,09 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 519,20 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 171,898 грн/грамм.

375 проба: 1 319,70 грн/грамм.

500 проба: 1 759,60 грн/грамм.

583 проба: 2 051,69 грн/грамм.

585 проба: 2 058,73 грн/грамм.

750 проба: 2 639,40 грн/грамм.

900 проба: 3 167,28 грн/грамм.

916 проба: 3 223,59 грн/грамм.

958 проба: 3 371,39 грн/грамм.

999 проба: 3 515,68 грн/грамм.

999,9 проба: 3 518,85 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 142,5 грн/грамм.

375 проба: 1 307,86 грн/грамм.

500 проба: 1 802,67 грн/грамм.

583 проба: 2 272,29 грн/грамм.

585 проба: 2 296,67 грн/грамм.

750 проба: 2 775,43 грн/грамм.

900 проба: 2 853,00 грн/грамм.

916 проба: 3 462,00 грн/грамм.

958 проба: 3 539,00 грн/грамм.

999 проба: 3 700,0 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и медь.

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