Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 23 листопада 2024 року

Підприємство з переробки міді. Фото: Reuters

Наприкінці листопада ціни на мідь в Україні залишаються стабільно вигідними. На такий рівень впливають стійкий попит на метал та обмежена пропозиція сировини, що сприяє підтриманню ринкової рівноваги.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 23 листопада.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один із найстаріших металів, які почала використовувати людина. Її історія сягає понад 10 тисяч років, і вона була ключовим матеріалом у перших металургійних процесах. Археологи знаходили мідні предмети, виготовлені ще в добу неоліту, що свідчить про її важливість у розвитку цивілізацій.

Цікаво, що мідь має природні антибактеріальні властивості. Цей метал здатний знищувати мікроби на своїй поверхні протягом кількох годин. Саме тому його часто використовують для виготовлення медичних інструментів, водопровідних труб і навіть дверних ручок у лікарнях. Крім того, мідь є чудовим провідником електрики й тепла, що робить її незамінною в електротехніці та будівництві.

Мідь має не лише технічну, але й культурну цінність. У багатьох культурах вона символізувала здоров'я, багатство та довголіття. У Стародавньому Єгипті мідь називали "анх" — так само, як і символ життя. У сучасному світі її унікальні властивості активно використовують у виробництві відновлюваної енергетики: вітряків, сонячних панелей та електромобілів. Цікаво, що для виготовлення одного електромобіля потрібно втричі більше міді, ніж для звичайного автомобіля, що робить цей метал стратегічно важливим для майбутнього.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак відзначив інтерес іноземних інвесторів до різних секторів української економіки, включаючи металургію. Проте, за його словами, реальні інвестиції у відновлення української металургії з боку закордонних інвесторів стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — заявив експерт.

Новак додав, що для відродження металургійної галузі після закінчення бойових дій знадобиться фінансування у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на мідь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг міді станом на 23 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 230 до 285 грн;

Вінницька область — від 305 до 300 грн;

Дніпропетровська область — від 300 до 320 грн;

Житомирська область — від 240 до 270 грн;

Закарпатська область — від 260 до 290 грн;

Запорізька область — від 320 до 355 грн;

Івано-Франківська область — від 300 до 355 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 285 грн;

Львівська область — від 180 до 255 грн;

Миколаївська область — від 240 до 305 грн;

Одеська область — від 240 до 280 грн;

Полтавська область — від 270 до 300 грн;

Сумська область — від 220 до 280 грн;

Тернопільська область — від 225 до 250 грн;

Харківська область — від 260 до 300 грн;

Хмельницька область — від 255 до 290 грн;

Черкаська область — від 245 до 275 грн;

Чернівецька область — від 255 до 285 грн;

Чернігівська область — від 245 до 275 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.