Сигарети коштуватимуть більше з 1 квітня: пачка подорожчає на 10%

В Україні у курців побільшає витрат у 2026 році. Так, вже з 1 квітня зростуть акцизи на сигарети. Це призведе до того, що ціни у магазинах стануть більшими на майже 10%.

Як змінятьс акцизи на сигарети

У 2025 році частка акцизу в роздрібній вартості сигарет становила 58,8%, повідомлялося на сайті Головного управління Державної податкової служби у Волинській області. Але у Податковому кодексі зазначається, що цей показник не може бути нижчим за 60%. У такому разі застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,1.

Тож зміни з акцизами триватимуть до 31 грудня 2026 року. Вони торкнуться таких кодів УКТ ЗЕД, як:

2402 20 90 10 ­— сигарети без фільтра;

2402 20 90 20 ­— сигарети з фільтром.

Коефіцієнт 1,1 застосовуватиметься:

для розрахунку акцизного податку для марок (а від листопада — для унікальних ідентифікаторів), які надавалися під час цього періоду;

під час формування податкових зобов’язань у деклараціях за квітень — грудень 2026 року;

щоб визначити максимальні роздрібні ціни та безпосередньо у роздрібному продажі разом із додатковим коефіцієнтом 1,45.

Як можуть подорожчати сигарети для українців

Станом на початок 2026 року рівень акцизного зобов'язання перебував на позначці у 82 євро за 1 000 сигарет. Однак від квітня показник буде вже 90,2 євро. Як очікується, роздрібні ціни на сигарети зростуть майже на 10%.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні заборонено курити на дитячих майданчиках, у підземних переходах, на вокзалах та станціях, а також на зупинках громадського транспорту. За перше порушення громадян штрафують на суму від 51 до 170 гривень. Якщо протягом року людина порушить ще раз, то сума покарання становитиме від 170 до 340 гривень. Як писали Новини.LIVE, за куріння у під'їзді житлового будинку можуть теж можуть покарати. У цьому випадку розмір штрафу становить від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Йдеться про суму від 51 до 170 гривень.

Часті питання

Скільки коштують сигарети в Україні

У березні 2026 року середні ціни на сигарети в Україні коливаються від 124,20 до 144,60 гривень за 1 пачку (на 20 сигарет). З січня 2024 року по лютий 2026 року пачка сигарет медіум-класу подорожчала на 1,60 гривень. Найдорожчими сигарети є у Закарпатській області — 144, 60 гривень за пачку.

Які найдешевші сигарети в Україні?

Йдеться про бюджетні бренди. Як правило, їхня ціна часто нижча за середню по країні. Це можуть бути сигарети L&M, Rothmans, Winston тощо. Та через оновлення акцизів ці сигарети у 2026 році теж мають здорожчати.