Головна Фінанси Ціни на сигарети злетять у 2026 році — українцям пояснили чому

Ціни на сигарети злетять у 2026 році — українцям пояснили чому

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 18:49
Ціни на сигарети в Україні — як подорожчають у 2026 році
Тютюновий кіоск. Фото: УНІАН

На українців у 2026 році чекає здорожчання сигарет. Очікується, що за одну пачку люди платитимуть на 2 — 3,5 гривні більше, ніж торік. Причина — підвищення акцизних ставок.

Про це сказав нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов в ефірі програми "День.LIVE"

Читайте також:

Ціни на сигарети в Україні

За словами Олексія Леонова, в Україні діє новий порядок, за яким розраховується акцизний податок на:

  • тютюнові вироби;
  • рідини для електронних сигарет;
  • паливо.

Ці зміни — це необхідний крок, щоб гармонізувати українське законодавство відповідно до норм Європейського Союзу (ЄС).

"В Україні зростає вартість сигарет і, частково, палива через збільшення акцизу. Процес стосовно сигарет розпочався ще у 2018 році. Це планове щорічне підвищення акцизу для того, щоб Україна відповідала європейським нормам вартості акцизу", — підкреслив депутат.

Леонов також зауважив, що парламент та уряд домовилися, що показники акцизу зростатимуть до 2029 року. Акцизний податок, за словами нардепа, формує близько 10,5% від усіх надходжень, які отримує державний бюджет.

При цьому, як наголосив Леонов, через подорожчання сигарет в Україні меншає курців, що відповідає стратегії охорони здоров’я, яку застосовують і в країнах ЄС.

Скільки коштуватиме пачка сигарет 

Зараз пачка сигарет середнього класу коштує, за інформацією на сайтах великих мереж супермаркетів, від 130 до 160 гривень. Тобто, у 2026 році пачка з 20 сигарет ймовірно, подорожчає до 163, 5 гривень. 

Та слід зауважити, що українці не одразу платитимуть за сигарети більше, оскільки магазини, як правило, тримають на складах запас продукції зі старими цінами. 

Раніше ми розповідали, що в Україні діє заборона на куріння в громадських місцях. Порушників карають штрафами, розмір яких сягає 340 гривень. Дізнавайтесь також, як штрафують українців, які курять в під'їздах.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
