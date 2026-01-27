Ціни на бензин і сигарети зростуть — якими будуть у 2026 році

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Через планове підвищення акцизів сигарети в Україні у 2026 році подорожчають від 2 до 3,5 гривні за пачку. А за пальне населення платитиме на 1-2 гривні більше.

Про це розповів член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, йдеться на сайті Верховної Ради України.

Ціни на сигарети

За словами Леонова, цінові зміни — плановий процес, який розпочався ще у 2018 році задля того, щоб вирівняти українські податкові ставки з європейськими стандартами. При цьому на 2026 рік парламент та уряд домовилися, що акцизи зростатимуть повільніше.

"Ми планували завершити підвищення акцизу до 2027 року, проте спільно з урядом вирішили подовжити цей процес майже до 2029-го, погодивши його з європейськими партнерами", — сказав Леонов.

До того ж зміни в акцизах мають не лише фіскальну мету. Як зауважив Леонов, коли сигарети дорожчають, то скорочується кількість курців.

Ціни на пальне

Окремо нардеп розповів про ситуацію на ринку пального. Він підкреслив, що на ціни на бензин та дизель впливає не тільки акцизний податок. Так, велику роль відіграють:

світові ціни на нафту;

витрати на імпорт;

логістика.

З останньою сферою в Україні серйозні проблеми через регулярні обстріли та пошкодження інфраструктури.

Однак акцизний фактор у 2026 році буде обмеженим. За планом, цього року пальне для споживачів здорожчає до 2 гривень за літр, без урахування можливих коливань світових цін на нафту.

Раніше ми розповідали, чи відбудуться у лютому зміни у тарифах на воду та газ. Відомо, скільки платитимуть споживачі. Також пояснювали, кому нарахують гроші на оплату світла. Цю фіндопомогу держава надає автоматично.