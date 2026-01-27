Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям оновлять ціни на бензин і сигарети — як подорожчають

Українцям оновлять ціни на бензин і сигарети — як подорожчають

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 19:39
Ціни на бензин і сигарети зростуть — якими будуть у 2026 році
АЗС. Фото: Новини.LIVE

Через планове підвищення акцизів сигарети в Україні у 2026 році подорожчають від 2 до 3,5 гривні за пачку. А за пальне населення платитиме на 1-2 гривні більше. 

Про це розповів член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, йдеться на сайті Верховної Ради України

Реклама
Читайте також:

Ціни на сигарети

За словами Леонова, цінові зміни — плановий процес, який розпочався ще у 2018 році задля того, щоб вирівняти українські податкові ставки з європейськими стандартами. При цьому на 2026 рік парламент та уряд домовилися, що акцизи зростатимуть повільніше.

"Ми планували завершити підвищення акцизу до 2027 року, проте спільно з урядом вирішили подовжити цей процес майже до 2029-го, погодивши його з європейськими партнерами", — сказав Леонов.

До того ж зміни в акцизах мають не лише фіскальну мету. Як зауважив Леонов, коли сигарети дорожчають, то скорочується кількість курців.

Ціни на пальне

Окремо нардеп розповів про ситуацію на ринку пального. Він підкреслив, що на ціни на бензин та дизель впливає не тільки акцизний податок. Так, велику роль відіграють:

  • світові ціни на нафту;
  • витрати на імпорт; 
  • логістика.

З останньою сферою в Україні серйозні проблеми через регулярні обстріли та пошкодження інфраструктури.
Однак акцизний фактор у 2026 році буде обмеженим. За планом, цього року пальне для споживачів здорожчає до 2 гривень за літр, без урахування можливих коливань світових цін на нафту.

Раніше ми розповідали, чи відбудуться у лютому зміни у тарифах на воду та газ. Відомо, скільки платитимуть споживачі. Також пояснювали, кому нарахують гроші на оплату світла. Цю фіндопомогу держава надає автоматично. 

сигарети бензин ціни в Україні пальне Ціни на пальне
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації