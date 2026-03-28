Сигареты будут стоить больше с 1 апреля: пачка подорожает на 10%

Сигареты будут стоить больше с 1 апреля: пачка подорожает на 10%

Дата публикации 28 марта 2026 15:25
Сигареты будут стоить больше с 1 апреля: пачка подорожает на 10%
Киоск с сигаретой и деньги в кошельке. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В Украине у курильщиков станет больше расходов в 2026 году. Так, уже с 1 апреля вырастут акцизы на сигареты. Это приведет к тому, что цены в магазинах станут больше почти на 10%.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Как изменятся акцизы на сигареты

В 2025 году часть акциза в розничной стоимости сигарет составляла 58,8%, сообщалось на сайте Главного управления Государственной налоговой службы в Волынской области. Но в Налоговом кодексе отмечается, что этот показатель не может быть ниже 60%. В таком случае применяется повышающий коэффициент 1,1.

Поэтому изменения с акцизами продлятся до 31 декабря 2026 года. Они коснутся таких кодов УКТ ВЭД, как:

  • 2402 20 90 90 10 — сигареты без фильтра;
  • 2402 20 90 90 20 — сигареты с фильтром.

Коэффициент 1,1 будет применяться:

Читайте также:
  • для расчета акцизного налога для марок (а с ноября — для уникальных идентификаторов), которые предоставлялись во время этого периода;
  • при формировании налоговых обязательств в декларациях за апрель — декабрь 2026 года;
  • чтобы определить максимальные розничные цены и непосредственно в розничной продаже вместе с дополнительным коэффициентом 1,45.

Как могут подорожать сигареты для украинцев

По состоянию на начало 2026 года уровень акцизного обязательства находился на отметке в 82 евро за 1 000 сигарет. Однако с апреля показатель будет уже 90,2 евро. Как ожидается, розничные цены на сигареты вырастут почти на 10%.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине запрещено курить на детских площадках, в подземных переходах, на вокзалах и станциях, а также на остановках общественного транспорта. За первое нарушение граждан штрафуют на сумму от 51 до 170 гривен. Если в течение года человек нарушит еще раз, то сумма наказания составит от 170 до 340 гривен. Как писали Новини.LIVE, за курение в подъезде жилого дома могут тоже могут наказать. В этом случае размер штрафа составляет от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан. Речь идет о сумме от 51 до 170 гривен.

Частые вопросы

Сколько стоят сигареты в Украине

В марте 2026 года средние цены на сигареты в Украине колеблются от 124,20 до 144,60 гривен за 1 пачку (на 20 сигарет). С января 2024 года по февраль 2026 года пачка сигарет медиум-класса подорожала на 1,60 гривен. Самые дорогие сигареты в Закарпатской области — 144, 60 гривен за пачку.

Какие самые дешевые сигареты в Украине?

Речь идет о бюджетных брендах. Как правило, их цена часто ниже средней по стране. Это могут быть сигареты L&M, Rothmans, Winston и тому подобное. Но из-за обновления акцизов эти сигареты в 2026 году тоже должны подорожать.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
