Мінімальні ціни на сигарети — як зміниться вартість пачки у 2025 році

Чоловік зі смартфоном. Фото: Reuters

В Україні у 2025 році мінімальні ціни на пачку сигарет із фільтром становитимуть 117,78 грн. У березні за 20 сигарет українці платять у середньому 96,79 грн, тобто товар цього року подорожчає на 21 грн.

Про це пише видання "Обозрєватєль".

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Як пояснюється у статті, президент Володимир Зеленський вже поставив свій підпис під законопроєктом №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Таким чином українська влада виконує директиву від Європейського Союзу, у якій йшлося про те, що акциз на сигарети в нашій країні має досягти європейського рівня у 90 євро.

Втім у березні сигарети для українців ще точно не подорожчають, оскільки магазини розпродаватимуть запаси. Тобто усе, що було на складах до підвищення акцизів, продаватиметься споживачам за старою ціною. Однак надалі за сигарети доведеться платити більше.

Так, за інформацією журналістів, до Податкового кодексу вже внесли відповідні правки. Це означає, що пачка сигарет із фільтром у 2025 році коштуватиме 117, 78 грн, а не 96, 79 грн, як є зараз. Тобто пачка має подорожчати щонайменше на 21 грн.

Та якщо врахувати чинне співвідношення курсу євро до курсу долара, а також прогноз щодо девальвації гривні від Міжнародного валютного фонду (МВФ), за найдешевшу пачку сигарет до 2028 року українці платитимуть:

у 2025 — 117,78 грн;

у 2026 — 141,98 грн;

у 2027 — 154,4 грн;

у 2028 — 167 грн.

Нагадаємо, що у 2025 році специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром і без розраховуватимуть не в гривнях, а в євро. Ми пояснювали, з чим пов'язана така зміна.

Також ми розповідали, що в Кабміні остаточно пояснили, чи підвищать мінімальну зарплату у 2025 році. Від суми мінімалки залежать деякі соціальні виплати.