Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Штраф за куріння у під'їзді будинку — про які суми йдеться

Штраф за куріння у під'їзді будинку — про які суми йдеться

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 15:22
Заборона на куріння у під'їздах житлових будинків — який розмір штрафу у 2025 році
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні на законодавчому рівні закріплена заборона на куріння у громадських місцях, зокрема у під'їздах. Йдеться не лише про звичайні тютюнові вироби, але й про електронні сигарети, кальяни й так далі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Реклама
Читайте також:

Який штраф за куріння у під'їздах

У Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" говориться, що користуватися електронними сигаретами, системами нагрівання тютюну та кальянами, не можна у ліфтах, таксофонах і під’їздах житлових будинків.

За порушення цієї вимоги накладається фінансове покарання: у статті 175-1 КУпАП сказано, що куріння у заборонених місцях, визначених законом і рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою штраф у розмірі від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 170 грн). 

Якщо людина впродовж року повторно вчинить це правопорушення, то її покарають штрафом у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 340 грн). Тож якщо, наприклад, ваш сусід полюбляє курити на сходах у під'їзді, можна викликати поліцейських.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, у вересні 2025 року на сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти". Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, влада хоче запровадити штрафи для громадян, які без дозволу опиняються на території військових об'єктів. За це порушення пропонується встановити покарання у розмірі до 51 тис. гривень. 

Раніше ми розповідали, що восени українці люблять влаштовувати походи в ліс для збирання ягід та горіхів. Та не усі знають, що збирати дари природи не можна повсюди. Дізнавайтесь також, які порушення у країнах ЄС караються штрафом до 3 тисяч євро. 

сигарети штраф штрафи куріння гроші
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації