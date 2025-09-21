Заборона на куріння у під'їздах житлових будинків — який розмір штрафу у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні на законодавчому рівні закріплена заборона на куріння у громадських місцях, зокрема у під'їздах. Йдеться не лише про звичайні тютюнові вироби, але й про електронні сигарети, кальяни й так далі.

Який штраф за куріння у під'їздах

У Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" говориться, що користуватися електронними сигаретами, системами нагрівання тютюну та кальянами, не можна у ліфтах, таксофонах і під’їздах житлових будинків.

За порушення цієї вимоги накладається фінансове покарання: у статті 175-1 КУпАП сказано, що куріння у заборонених місцях, визначених законом і рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою штраф у розмірі від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 170 грн).

Якщо людина впродовж року повторно вчинить це правопорушення, то її покарають штрафом у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 340 грн). Тож якщо, наприклад, ваш сусід полюбляє курити на сходах у під'їзді, можна викликати поліцейських.

Що ще варто знати

