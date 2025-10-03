Куріння в громадських місцях — де українців штрафують за сигарети

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Куріння — особисте рішення людини, однак тютюновий дим впливає на здоров'я не тільки самого курця, адже шкодить й іншим. Тож залежним від цигарок людям потрібно знати, де краще не курити, аби не отримати штраф.

Де українцям заборонено курити

Куріння в Україні заборонено у громадських місцях. У статті 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів" визначень, щодо таких місць належать:

ліфти й таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

приміщеннях та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та заклади фізичної культури і спорту;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об’єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

приміщення готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

приміщення гуртожитків;

дитячі майданчики;

місця загального користування житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування для пасажирів, у тому числі таксі;

вокзали та станції;

зупинки громадського транспорту.

Тут українцям не можна курити, вживати та користуватися тютюновими виробами, предметами, пов’язаними з їх вживанням, трав’яними виробами для куріння, електронними сигаретами, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянами.

Також не варто забувати, що місцеві ради своїм рішенням можуть визначати додаткові місця, в яких куріння забороняється.

Які штрафи за куріння у заборонених місцях

Отримати штраф за підпалену сигарету ризикує не тільки курець, а й заклад, на території якого людина закурить. Розмір штрафу залежатиме від кількості порушень, вчинених впродовж року.

Так, за статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) після першого правопорушення штраф за куріння у громадських місцях становитиме від 51 до 170 гривень. Якщо протягом року людина порушить ще раз, то сума покарання становитиме від 170 до 340 гривень.

Заклад харчування, який дозволив курити на своїй території, оштрафують на 3 тисячі гривень, якщо порушення відбулося вперше. Наступне порушення коштуватиме вже 10 тисяч гривень.

Інші громадські місця, де курцям дозволять курити попри заборону на законодавчому рівні, отримають штраф від 1 тисячі гривень до 10 тисяч гривень.

