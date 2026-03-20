Шахраї обманюють банкомати й крадуть ваші гроші: як працює схема

Чоловік з рюкзаком стоїть біля банкомату ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У шахраїв з'явилася нова схема обману. Тепер для того, щоб видурити гроші з банківських карток українців, аферисти спочатку "працюють" з банкоматами. Цей спосіб шахрайства отримав назву "невидима нитка".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ziare.com.

Детальніше про нову шахрайську схему

Суть схеми наступна: зловмисники обирають банкомат й вставляють у проріз для картки нейлонову нитку. Людина навряд шось запідозрить, бо просто нічого не помітить, до того ж нитка не завадить банкомату зчитати дані з картки користувача.

"Тому спочатку все здається нормальним. Коли ви вставляєте картку, банкомат запитує PIN-код, і ви можете здійснити операцію, як зазвичай. Але проблема починається тоді, коли картка мала б випасти, а цього не відбувається", — йдеться у матеріалі.

Спершу може здатися, що банкомат несправний. Та насправді це лише початок.

"Далі перед вами з'явиться людина, яка запропонує допомогу. Вам порадять повторити операцію або ввести PIN-код. І мета доволі очевидна – побачити ваш код доступу до рахунку", — зазначають автори статті.

Банківську картку пристрій все одно не поверне, тож ви вирішите йти в банк. А зловмисник спокійно отримає вашу картку й готівку, адже вже знатиме PIN-код.

Як вберегти гроші від шахраїв

Коли зніматимете гроші з власної картки, перевірте чи все добре з банкоматом. Якщо під час введення картки відчувається якийсь опір або рух не є плавним, краще її витягнути. Або спробуйте зняти гроші без картки — таку функцію пропонують більшість сучасних пристроїв.

"Звертайте увагу на людей, які без видимої причини кружляють біля банкомату. Завжди прикривайте клавіатуру під час введення PIN-коду. Якщо картка заблокувалася, важливо не йти з місця", — вказується у статті.

Якщо хоч якась деталь навколо чи поруч із вами видасться підозрілою — дзвоніть в банк та поліцію.

Як повідомлялося раніше, шахраї обіцяють українцям грошові виплати від Укренерго, Ощадбанку чи ООН. Йдеться про компенсацію за тривалі періоди без світла, яку можна отримати, якщо перейти за посиланням та поділитися персональними даними. Також ми писали, як шахраї використовують Нацбанк, щоб обманювати українців. Людям надали важливі поради, як розпізнати обман.

Часті питання

Чи можна українцям зняти гроші в банкоматі без картки?

Зняти гроші без картки можна, наприклад, в банкоматах ПриватБанку. Для цього на екрані пристрою потрібно натиснути на "Зняти без картки" та вказати фінансовий номер телефону. Цей сервіс доступний у всіх банкоматах.

Скільки в Україні можна зняти готівки без картки

Банки встановлюють власні ліміти на зняття готівки без картки. Наприклад, якщо говорити про Ощадбанк, то йдеться про 50 000 гривень на день. ПриватБанк дозволяє знімати по 20 000 гривень за одну операцію. А ПУМБ — по 20 000 гривень на добу.